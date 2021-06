Speciale Gaming Euronics: Giochi, PC e accessori a prezzi stracciati!

Siamo quasi arrivati alla chiusura di una settimana che ci ha regalato tantissime occasioni di acquisto a prezzo scontato, eppure le offerte non sono ancora finite! Vi segnaliamo, infatti, una nuova promozione indetta da Euronics, denominata “Speciale Gaming”, che consente a tutti gli appassionati di acquistare giochi, PC e accessori a prezzi stracciati!

Come avete avuto modo di capire, chi è interessato all’acquisto di prodotti del genere troverà pane per i propri denti, infatti la proposta del portale dello shopping è composta da molteplici articoli. Tra questi, vogliamo segnalarvi l’offerta dedicata al volante Logitech G923, attualmente acquistabile non più a 399,00€ ma a soli 299,00€, a seguito di uno sconto del 25%, che ha tagliato il prezzo consigliato di ben 100,00€!

Compatibile con PC e Xbox Series X|S e One, il nuovo volante di Logitech – rispetto alla scorsa generazione – si presenta con una nuova funzione denominata “Trueforce“. Si tratta della nuova tecnologia sviluppata dagli ingegneri di Logitech, che permette di sentire ogni minima vibrazione dell’auto simulata, attraverso un nuovo software aptico ad alta velocità e in tempo reale, e sarà presto compatibile con i principali simulatori di corse come GRID, Assetto Corsa Competizione e Gran Turismo.

Tra le altre peculiarità, questo volante integra anche un firmware avanzato, che regola autonomamente la tensione della corrente, in modo da adattarsi al gioco in riproduzione. Sulla facciata ci sono anche degli indicatori LED integrati che mostrano la tua gamma RPM nei giochi supportati. E poi, all’interno del pacchetto è presente anche una doppia frizione programmabile, cosicché possiate ottenere una partenza pulita e, soprattutto, rapida.

Ciò detto, questa non l’unica offerta attualmente attiva su Euronics, per questo motivo vi suggeriamo o di consultare la lista completa, al seguente indirizzo, in modo tale da visionare tutte le proposte del portale. Prima di lasciarvi, non dimenticate di seguirci anche su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!