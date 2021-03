Speciale Sanremo: fino al 30% di sconto sulle canzoni in gara!

Facciamo una pausa dalle tipiche offerte relative alla tecnologia per segnalarvi che, in occasione dello svolgimento del 71° Festival di Sanremo, sullo store di Feltrinelli vi sarà possibile recuperare i nuovi brani e le discografie degli artisti in gara a prezzo scontato. Inoltre, come se non bastasse, acquistando su Feltrinelli potrete anche avvalervi della promozione dedicata agli artisti italiani che vi permetterà di ottenere rispettivamente un 20% o un 30% di sconto extra sulla vostra spesa se si acquisteranno 2 o 3 album tra quelli selezionati, e fino al 15 marzo, quindi affrettatevi se volete completare la vostra collezione di album di musica italiana!

Come detto, in questi giorni si sta svolgendo il Festival e, qualora vogliate rivivere tutte le emozioni delle esibizioni avvenute durante le serate, vi segnaliamo la presenza della compilation 2021 che, ad appena 15,29€, vi offrirà ben due dischi contenenti tutte le canzoni presentate durante la competizione. Qualora, invece, sia vostra intenzione procurarvi l’album di un singolo artista, sullo store di Feltrinelli potrete trovarli tutti quanti, da Annalisa fino ai Maneskin, disponibili al pre ordine con i loro prezzi scontati, e senza preoccuparsi troppo dell’attesa perché le uscite sono tutte comprese tra il 12 ed il 19 marzo.

Grazie a questa iniziativa di Feltrinelli dedicata alle canzoni e gli artisti della 71° edizione del Festival di Sanremo, potrete anche acquistare alcuni dei prodotti esclusivi presenti sul portale, come ad esempio il doppio vinile di FEAT a soli 21,51€, che include l’album di Francesca Michielin con tanto di autografo dell’artista e conta 11 brani tra cui anche tante collaborazioni inedite. Inoltre vi segnaliamo la possibilità di poter acquistare anche alcune delle collezioni con merchandise esclusivo, come My Mamma disponibile con tanto di maglietta dell’album, una vera occasione che i collezionisti non possono lasciarsi sfuggire, vista la sua tiratura super limitata.

Con questa promozione dedicata alla 71° edizione del Festival di Sanremo, lo store di Feltrinelli ha ovviamente incluso tutti gli artisti coinvolti nella competizione, quindi il nostro consiglio non può che essere quello di visitare l’apposita sezione del portale così da trovare il vostro preferito. Detto questo, vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di sconti o coupon, potete trovarli sui nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping! Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

