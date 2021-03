Spendi almeno 299€ su ePrice e puoi ricevere un cashback del 20%!

Vi segnaliamo che su ePrice sono da poco partiti i cashback Days, ovvero una promozione che, fino alle 23:59 del 31 marzo 2021, vi darà la possibilità di ricevere un buono sconto per acquisti pari o superiori a 299€, per un valore del pari al 20% del valore d’ordine al netto del costo di trasporto e/o installazione!

Secondo questo principio, più prodotti acquisterete, maggiore sarà lo sconto che potrete ottenere, con un massimo di 1000€ di buono, che potrete poi spendere liberamente sul portale a partire dalle 00.01 del prossimo 17 maggio 2021! Si tratta, insomma, di un vero affare, sia perché questa promozione è disponibile quasi su ogni prodotti presente sul portale, sia perché lo sconto che così otterrete potrà poi essere utilizzato sia per singoli ordini, sia per l’acquisto di più prodotti venduti e spediti da ePRICE, a patto però che siano di importo pari o superiore a 199,00€.

Il buono non è frazionabile, certo, ma nulla vi vieta di mettere su un carrello unico con tanti prodotti e di spendere in un colpo solo il cashback accumulato, anche perché non avrete poi molto tempo per spenderli, visto che la forbice di validità di suddetti buoni va dal già citato 17 maggio, al 23 dello stesso mese.

Insomma, una bella promozione, anche perché su ePrice i prezzi sono generalmente molto più bassi rispetto alla concorrenza e, pertanto, acquistare sul portale prodotti come smart TV o grandi elettrodomestici (giusto per citare due delle categorie più interessanti dello shop), potrebbe costituire, di per sé, un ottimo affare. Se poi, per ipotesi, vi apprestaste ad acquistare un elettrodomestico di grande valore come un frigo, allora ecco che con questa promozione avreste anche il vantaggio di ottenere indietro un bel 20% della spesa, potendo poi investire il cashback in qualcosa di utile o divertente (o perché non entrambe le cose).

Di seguito, dunque, vi rimandiamo sia alla pagina principale di ePrice, da cui accedere alle varie categorie aderenti all’iniziativa, sia alla pagina con il regolamento generale di questa promozione, così che possiate spulciarvi tutti i dettagli della promo cashback dello shop! Prima di lasciarvi allo shopping, tuttavia, ci preme ricordarvi ancora una volta che, se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

