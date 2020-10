Spendi il tuo bonus docenti con Mediaworld: tante offerte tech per gli insegnanti!

In occasione della Giornata mondiale degli insegnanti, MediaWorld ha ben pensato di realizzare una serie di sconti ed occasioni dedicate proprio gli insegnanti, con possibilità di spendere sul portale il Bonus Docenti previsto per l’anno scolastico 2020/21 e con una vasta gamma di prodotti tech a prezzo scontato su cui poter puntare per il proprio shopping digitale. Sullo store infatti è iniziata una nuova promozione chiamata “Lezioni di Tecnologia“, dove è possibile trovare una vasta selezione di tutto ciò che può servire in cattedra ed a casa, con offerte che abbassano i prezzi di molti articoli tech come notebook, tablet, computer, il tutto con il tasso zero in caso di finanziamenti.

Come detto, oltre agli ottimi prezzi proposti, il grande vantaggio per gli insegnanti è quello di poter effettuare il proprio acquisto usufruendo del Bonus Docenti 2020/21, non occorrerà altro che selezionare i prodotti idonei e, prima di completare l’ordine, selezionare la voce “ritiro e pagamento in negozio” ed una volta nello store mostrare il proprio codice Bonus con il documento d’identità per usufruire del vantaggio statale.

tanti i prodotti in offerta ma, tra i vari, vi segnaliamo l’offerta sull’ottimo notebook Lenovo Legion Y740-15IRHG, che oggi può esser acquistato con oltre 700€ di sconto, ossia a 1.835,00€! Grazie al processore Intel Core di nona generazione, questo notebook si dimostra capace di supportare qualsiasi utilizzo, dal lavoro persino al gioco, con tanto di riproduzione in 4K. In quanto a potenza, velocità e prestazioni il Legion Y740 è in grado di raggiungere sempre il massimo grazie ai 16 GB di RAM, espandibili fino a 32GB, e con un 1000 GB di Hard Disk, 512 GB di SSD ed una scheda grafica Nvidia GeForceRTX serie 20.

Il Legion Y740 monta un display 16:9 da 15,6” utile per di riprodurre i contenuti in Full HD, può arrivare ad una risoluzione massima di 1920×1080 pixel, sfrutta la miglior tecnologia antiriflesso ed è in grado di garantire una migliore riproduzione del colore ed un angolo di visione più ampio e preciso. Il design Max-Q rende questo computer portatile uno dei dispositivi più piccoli e allo stesso tempo silenziosi e veloci al mondo, il tutto mantenendo un aspetto molto moderno e lineare, racchiudendo tutte le sue feature in appena 2,2 kg di peso. Inoltre il Legion Y740 è dotato di illuminazione Cursair iCUE in grado di colorare tutto l’ambiente circostante e monta una duratura batteria Li-ion, da 57 Wh che permette un’autonomia di 5h nelle situazioni di massimo sforzo.

Le promozioni dedicate agli insegnanti proposte da MediaWorld sono veramente numerose, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina selezionata dello store, così da trovare l'occasione giusta per voi.

