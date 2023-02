Nonostante la stagione invernale sia iniziata da un po’, potremmo non aver ancora raggiunto le temperature più basse, ed ecco perché dovreste munirvi di qualche piccolo elettrodomestico che vada ad aiutare il vostro principale sistema di riscaldamento domestico nelle situazioni più difficili. Un termoventilatore come l’Argoclima Willis sarà perfetto, ma perché proprio questo? Semplice, eBay lo propone a prezzo scontatissimo e il risparmio aumenta ulteriormente con il coupon “CASA23“.

Ovviamente parliamo di un termoventilatore ottimo, con prestazioni sopra la media in rapporto alle dimensioni e al prezzo, che è di soli 40,41€ invece di 79,99€. Come detto, sarà possibile acquistare questo elettrodomestico a questa cifra irrisoria grazie a un doppio sconto, che potrebbe far terminare le poche scorte disponibili da un momento all’altro. Approfittatene dunque, poiché difficilmente si presenterà un’occasione simile in questa stagione fredda, soprattutto per chi cerca una soluzione di riscaldamento economica ma efficace.

Quello relativa alla potenza, settabile in diverse modalità e fino a un massimo di 2.000W, non è l’unico elemento a rendervi felici per aver acquistato questo termoventilatore, dal momento che questo modello possiede un design che gli permette di non sfigurare se installato in un piccolo soggiorno, non limitandosi quindi al tipico uso di questi piccoli elettrodomestici, destinati ad essere collocati in bagno.

La possibilità di installarlo in vari punti della casa senza preoccuparsi di rovinare lo stile dell’arredamento, merito anche delle finiture in bianco puro, è un valore aggiunto non di poco conto che, sommato al display a LED e al sensore che permette al dispositivo di spegnersi automaticamente quando aprite una finestra, rende l’Argoclima Willis un prodotto più che valido, a maggior ragione se acquistabile per circa 40 euro.

Certo, non può competere con uno dei migliori climatizzatori nelle stanze più grandi, ma ha la potenza sufficiente per portare la temperatura ambiente di stanze medio piccole fino a 35 °C. La possibilità di impostare un timer per l’accensione e spegnimento automatico e le accortezze riguardo alla sicurezza, come l’anti-surriscaldamento, completano le caratteristiche di quello che è un termoventilatore dal valore molto più alto rispetto a quello proposto in questa offerta.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

