Spesa Online con ePrice, 4 box in collaborazione con Carrefour

Di questi tempi fare la spesa non è l’operazione più semplice del mondo o, almeno, non è semplice come poteva esserlo prima dello scoppio dell’emergenza causata dal COVID-19. Gli acquisti online non sono sempre immediati, ed anche dal punto di vista della spesa tradizionale, le lunghe code ed il timore di restare contagiati non semplificano affatto la procedura di acquisto. Dunque che fare? Una buona idea può essere quella di dare un’occhiata alle nuove proposte di ePrice che, in collaborazione con Carefour, ha appena reso disponibile dei box, contenenti una serie di prodotti che possono essere sufficienti all’alimentazione di 2 persone nell’arco di una settimana.

Si tratta di box già “assemblati”, contenenti una buona varietà di prodotti e differenziati in base ai bisogni alimentari. Abbiamo quindi 4 scelte: un box di mare, uno di terra, uno vegetariano ed un quarto dedicato invece alla cura della casa e della persona, che comprendono articoli come legumi, olio, sale, zucchero, pasta, scatolame e snack vari, il tutto per un costo 69,00€ per quanto riguarda i 3 box cibo, e 59,00€ per quello invece dedicato ai prodotti detergenti. Tutti offrono poi una spedizione gratuita e, soprattutto, quasi fulminea (visti i tempi), a differenza di quanto purtroppo accade con i “tradizionali” servizi di consegna di spesa a casa, spesso fin troppo congestionati nei loro tempo di consegna.

Insomma, un’ottima occasione per fare la spesa online in modo semplice e immediato, azzerando lo stress dato dalle lunghe code ai supermercati, ed aggirando quella che è l’attesa tipica, in termini di consegna, dei rivenditori online. Una soluzione provvisoria semplice e molto utile che, per altro, vi propone prodotti di ottima marca ad un prezzo più che onesto!

I box disponibili

