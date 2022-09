Il Black Friday è ancora lontano, ma nel mentre c’è spazio a sufficienza per un buon numero di offerte su Amazon, specie se siete a caccia di prodotti per la casa particolarmente esosi come elettrodomestici e, perché no, smart TV.

Quest’ultima categoria, in particolare, è al centro di questo nostro articolo odierno che, come da titolo, vede come protagonista un televisore straordinario, dalla bellezza unica e dalle caratteristiche tecniche di altissimo livello.

Stiamo parlando della smart TV Samsung The Frame da 65″, con display 4K e caratterizzata da un design davvero unico nel suo genere, oggi disponibile sul portale con uno sconto del 48%, che abbassa il prezzo originale di 1.999,00€, a 1.035,00€, permettendovi così di risparmiare la bellezza di 964 euro!

Un affare davvero ottimo, specie considerando che parliamo di una smart TV equipaggiata con uno splendido pannello QLED da 65″ con risoluzione 4K, capace di restituire immagini realistiche e dai colori ricchi, per altro amplificati dalla tecnologia Quantum Dot, in grado di offrire il 100% di volume colore, oltre che un contrasto netto e pulito.

Come se non bastasse, la bellezza delle immagini è anche amplificata dall’ottimo sistema di intelligenza artificiale che Samsung ha integrato nella sua smart TV, grazie al processor Quantum 4K. L’IA, in sintesi, analizza le immagini in tempo reale, adattandole al meglio per garantire una qualità dell’immagine superiore, anche qualora il segnale originale non si avvicini neanche lontanamente alla massima definizione offerta dallo schermo.

Tuttavia, a rendere unica questa TV è certamente il suo design, giacché la smart TV Samsung The Frame assomiglia in tutto e per tutto ad un quadro, anche nelle modalità con cui può essere posizionata a muro, vista la sua innovativa gestione dei cavi e delle connessioni. La The Frame, infatti, dispone di un unico cavo di collegamento, chiamato One Invisible Connection, che rivoluzione le modalità di collegamento dei televisori, ed attraverso cui la TV si connette al box esterno per le connessioni e riceve anche corrente elettrica.

Le cornici, inoltre, sono progettate per rassomigliare a quelle di un vero e proprio quadro, con un effetto legno che, per altro, può essere anche cambiato grazie ad un sistema di sostituzione immediato (cornici diverse vanno acquistata separatamente), così che l’aspetto si adatti al meglio al vostro arredamento. A ciò, si aggiunge poi la modalità “Art Mode”, attraverso il quale la smart TV proietta a schermo delle copie in altissima definizione di alcuni dei più famosi dipinti del mondo, nascondendosi in bella vista e trasformandosi in un vero e proprio quadro, ovviamente tenendo al minimo possibile il consumo energetico.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo prodotto prima che il suo prezzo torni alle origini o, peggio, vada esaurito!

