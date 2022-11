Nonostante Splatoon 3 sia uscito sul mercato solo qualche settimana fa è già acquistabile in super sconto su Amazon. Sul celebre e-commerce, infatti, l’ottima esclusiva per Nintendo Switch è attualmente disponibile con poco meno del 20% di sconto, ossia a meno di 50 euro. Un prezzo decisamente allettante, che vi permetterà di mettere le mani sopra un titolo tanto recente quanto divertente, perfetto per essere giocato in compagnia di amici e parenti. Un’offerta, insomma, da non sottovalutare assolutamente se si è dei fortunati possessori della piccola ibrida di casa Nintendo.

A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che Splatoon 3 è un ottimo titolo. Come racconta anche la nostra recensione, infatti, l’esclusiva Nintendo Switch è “un sequel perfetto, in grado di garantire tutto ciò che ogni nuovo capitolo di uno shooter multigiocatore dovrebbe offrire alla sua fanbase. Le novità introdotte, così come le migliorie apportate a pressoché ogni modalità di gioco, riescono ad amalgamarsi a un impianto ludico già rodato”. Farlo proprio a meno di 50 euro grazie a Amazon è insomma cosa buona e giusta.

