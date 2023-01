Se siete alla ricerca di un’ottima e professionale borsa con cui portare in giro il vostro notebook, sia per lavoro, per studio o per qualsiasi altra necessità e, al contempo, volete rivolgervi ad un prodotto di qualità, che non solo tenga al sicuro il vostro computer, ma che sia anche durevole nel tempo, oltre che di pregevole manifattura, allora questa è la promo che proprio non potete lasciarvi scappare!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile a prezzo scontato la splendida borsa Prelude PRO, prodotta da HP, e capace di trasportare comodamente notebook fino alle dimensioni massime di 15,6″. Lo sconto è ottimo, e vi permetterà di portarvi a casa questa splendida borsaa soli 27,99€, ovvero con uno sconto del 30% rispetto agli originali 39,99€!

Un piccolo ma gradevole affare, per un articolo davvero di pregio, realizzato con materiali resistenti e durevoli, e disegnato per accogliere comodamente ed in sicurezza il vostro dispositivo, senza però rinunciare ad un design gradevole e professionale, perfetto per qualsiasi occasione.

Dotata di una comoda tracolla regolabile e imbottita, la borsa HP Prelude PRO dispone di diversi scomparti utili per il trasporto di tutto ciò possa tornarvi utile nel corso dei vostri spostamenti. Si pare, ovviamente, da uno scomparto imbottito con diagonale da 15,6″ per il vostro laptop, passando poi a diverse tasche con cerniera, utili al trasporto di smartphone, cavetteria e mouse.

Pensata come una borsa per tutti, ma con un animo fortemente orientato agli ambiti professionali, la borsa HP Prelude PRO funge da ottima borsa da viaggio, disponendo anche di di una comoda fascia passante, da poter legare al manico del trolley, per un trasporto confortevole anche durante le corse in aeroporto.

Realizzata al 65% con tessuti esterni riciclati, e munita di un efficiente rivestimento impermeabile, dispone persino di alcune attenzioni tecniche che troverete pregevoli, come ad esempio la presenza di un piccolo foro passacavi, posizionato nel tessuto esterno, e utile per il passaggio di un cavo per la ricarica tramite powerbank, così che durante i vostri spostamenti possiate, ad esempio, caricare i vostri dispositivi senza dover per forza aprire la borsa o smettere di usare i vostri dispositivi.

Insomma, parliamo di una borsa per laptop davvero ottima! Garantita da un marchio con un certo know how nel settore dei laptop e, per questo, decisamente più affidabile dei prodotti che, in genere, si può reperire sul mercato. Per questo, vi suggeriamo di approfittare subito dello sconto che lo store sta riservando a questo prodotto, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, prima che il prodotto vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

