Se siete intenzionati ad acquistare una cyclette perfetta per il vostro allenamento in casa, vi consigliamo di dare un’occhiata alla promozione attiva su questo articolo Ultrasport, disponibile da Amazon a un costo super conveniente. Al momento, potrete portare a casa la cyclette F-Bike a soli 99,99€ invece di 153,55€, una promozione da non lasciarsi scappare tenendo presente che il modello è scontato del 35%!

Il prodotto è provvisto di un comodo display LCD, ben otto livelli di resistenza e un valido meccanismo ripiegabile per chi non ha molto spazio a disposizione. Dunque, trattandosi di un articolo davvero valido a un prezzo particolarmente conveniente, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che l’offerta in corso termini!

La cyclette F-Bike è la soluzione ideale per chi vuole fare allenamento di resistenza in modo soft, ma estremamente efficiente. Sul comodo manubrio sono posizionati dei sensori per pulsazioni, in grado di rilevare il battito e altri valori durante tutto l’allenamento per poi inviarli al fitness computer di cui è dotata. Subito dopo, i dati vengono analizzati e raffigurati sul display, in modo da farvi avere tutte le informazioni necessarie in tempo reale.

Avrete la possibilità di sapere costantemente la durata del vostro allenamento, le calorie consumate, la velocità, la distanza percorsa e ovviamente anche le pulsazioni cardiache. Inoltre potrete spostarla e riporla in una stanza oppure dietro una porta, essendo pieghevole e anche di dimensioni particolarmente ridotte. Vi ricordiamo che, al momento, è disponibile a soli 99,99€.

