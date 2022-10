Quello delle friggitrici ad aria, come saprete, è un mercato in fermento, complice un nuovo e ritrovato amore per questa specifica categoria di prodotti che, unendo il feeling di una classica friggitrice ad olio, all’efficienza di un forno elettrico, riescono a portare in tavola un nuovo modo di cucinare, più gustoso, salutare ed efficiente di quanto non siano capaci molti altri elettrodomestici.

Non solo, perché le friggitrici ad aria sono, il più delle volte, anche prodotti dalla straordinaria efficienza energetica il che, specie in questo periodo in cui i rincari sui consumi elettrici, e di gas, può non solo aiutarvi nel portare in tavola nuovi e gustosi manicaretti, ma anche ad accorciare un po’ le spese sulla bolletta elettrica.

Ecco perché abbiamo pensato di segnalarvi questa ottima offerta che Amazon sta dedicando alla splendida friggitrice ad aria Proscenic T21, un prodotto davvero ottimo, dal design semplice ma curato, ed in grado di cuocere rapidamente una moltitudine di alimenti, compreso un pollo intero!

Il prezzo? Appena 104,00€, contro i 179,00€ del prezzo originale, il che corrisponde ad uno sconto di ben 75 euro, o del 42% se preferite. Uno sconto non da poco, che vi permetterà di acquistare un prodotto non solo completo, ma anche e soprattutto affidabile, con cui potrete dare nuova linfa alle vostre preparazioni gastronomiche.

Progettata con un cestino ampio, dalla capienza di ben 5,5 litri, la friggitrice ad aria Proscenic T21 è antiaderente, lavabile in lavastoviglie, ed è in grado di cuocere diverse tipologie di alimenti in quantità generose. Il merito è non solo delle dimensioni del cestello, ma anche e soprattutto delle capacità di cottura di questo prodotto Proscenic che, progettato con tre diverse funzioni, può sia cuocere rapidamente, che eseguire un programma o, semplicemente, mantenere caldo un cibo già cotto.

Controllabile via app o tramite Alexa, la Proscenic T21, in sintesi, è una friggitrice ad aria potente, capiente e versatile, con cui potrete preparare rapidamente molti, e deliziosi, manicaretti, anche e soprattutto grazie al comodo ricettario che troverete direttamente sull’app annessa, con cui potrete andare ben oltre le classiche “patatine fritte”.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo prodotto prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

