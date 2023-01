Se, passate le festività, siete alla ricerca di un nuovo modo di cucinare, per non rinunciare al gusto, pur mettendovi sulla buona strada per tornare in forma, allora quello di cui avete bisogno è senza dubbio una friggitrice ad aria, ovvero uno di quegli elettrodomestici che, molto in voga in questi anni, riesce ormai ad offrire una cottura rapida, uniforme e, soprattutto, povera di grassi, per praticamente qualsiasi cibo, dalle classiche patatine fritte ai dolci!

La nostra proposta? Di dare un’occhiata a questo splendido modello a marchio Moulinex, azienda che non ha certo bisogno di presentazioni nel campo degli elettrodomestici da cucina e che, grazie ad Amazon, potrete oggi acquistare con uno sconto pari al 26%!

Per essere precisi stiamo parlando della splendida Moulinex Ez801810, una friggitrice ad aria di tutto rispetto, il cui prezzo consigliato sarebbe di ben 229,99€, ma che oggi può essere vostra a soli 169,99€, con un risparmio netto di 60 euro, che non sono affatto pochi considerando il prezzo di partenza, oltre che la qualità del prodotto.

Dall’ottima capienza, grazie al suo ampio vano di cottura XXL, capace di cuocere fino ad un 1,5 Kg di cibo, separabili anche in due vani distinti, la Moulinex Ez801810 è una friggitrice ad aria performante e attenta agli sprechi, capace di cuocere non solo con il minimo dei grassi, ma anche con tempi di cottura molto ristretti, così da gravare al minimo sulla bolletta elettrica.

Dotata di ben 8 programmi di cottura, che vi permetteranno di spaziare liberamente dalle preparazioni più comuni a quelle più elaborate, senza distinzione tra dolci e salati, questo splendido elettrodomestico dispone, infatti, non solo della classica funzione da friggitrice, ma vi permetterà anche di cuocere senza problemi cibi con funzioni simili a quelle di un classico forno elettrico, ma con il vantaggio di una eccellente distribuzione del calore, per una cottura rapida e uniforme.

Insomma, parliamo di una friggitrice ad aria con tutti i crismi, garantita da un marchio come Moulinex, da anni leader nella realizzazione di elettrodomestici da cucina e, per questo, decisamente più affidabile della media. Per questo, vi suggeriamo di approfittare subito dello sconto che lo store sta riservando a questo ottimo aspirapolvere smart, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, prima che il prodotto vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!