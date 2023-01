Siete alla ricerca di una nuova piastra che vi permetta di creare look meravigliosi preservando la salute dei capelli, e magari senza l’ingombro di un filo? Uno dei brand migliori in assoluto è senza dubbio ghd, e oggi uno dei loro prodotti di punta è protagonista di un’offerta imperdibile su Amazon!

La piastra per capelli senza fili ghd Unplugged è infatti in sconto a soli 224,99€ invece di 329,00€; si tratta di uno sconto del 32%, che vi permetterà di risparmiare oltre 100,00€. Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare per l’opzione del pagamento in 5 rate mensili da 45,00€, rendendo la spesa ancora più accessibile.

L’innovativa tecnologia della ghd Unplugged vi permetterà di ottenere risultati strabilianti a ogni utilizzo: le lamelle smussate con rivestimento ultra-gloss vi garantiranno styling veloci e senza sforzo. Il risultato? Il 65% in più di lucentezza rispetto alle piastre comuni, e un look professionale, che vi farà sembrare appena usciti dal parrucchiere.

I sensori sotto le lamelle monitoreranno 200 volte al secondo che sia mantenuta costantemente la temperatura ottimale di styling di 185°C, in modo da ottenere un risultato uniforme. Allo stesso tempo, non dovrete preoccuparvi di rovinare i capelli, dato che le lamelle presentano una tecnologia dual-zone che ottimizza la distribuzione del calore.

Infine, la comodità più grande della ghd Unplugged è rappresentata dal fatto che non ha fili: la batteria vi garantirà circa 20 minuti di autonomia, ovvero una quantità di tempo più che sufficiente per una piega, e ci impiegherà poi solo dhe ore per ricaricarsi completamente tramite un comodo cavo USB-C. Proprio per la sua versatilità, la piastra è perfetta per essere portata con voi anche in viaggio, infilandola semplicemente in uno zaino o in valigia.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta della ghd Unplugged, rimandandovi alla pagina di Amazon dedicata al prodotto. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

