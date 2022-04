La bella stagione è arrivata, e finalmente possiamo tornare a goderci il sole e l’aria aperta nella tranquillità del nostro giardino, magari ritrovandoci insieme alla famiglia o agli amici durante il fine settimana. Per rendere queste giornate in compagnia ancora più speciali, perché non pensare all’acquisto di una bella piscina, che vi consenta di rilassarvi e far divertire i bambini? Se l’idea vi piace, allora l’offerta eBay di oggi sulla piscina BESTWAY 57289 è quello che fa al caso vostro, perché vi farà risparmiare ben 100€!

Questa splendida piscina gonfiabile, dalle dimensioni generose, è realizzata per essere estremamente pratica nella fase di montaggio e smontaggio, offrendo al tempo stesso tanta sicurezza e solidità grazie ai suoi materiali rinforzati. Con l’offerta eBay di oggi, la BESTWAY 57289 potrà essere vostra a soli 299,99€, con uno sconto del 25% rispetto al suo prezzo di listino di 399,00€. Si tratta del miglior prezzo attualmente disponibile sul mercato!

Stiamo parlando di una piscina estremamente confortevole, che misura 457 cm di diametro e 122 cm di altezza, e offre una portata massima di 13.807 litri, consentendole di ospitare senza problemi bambini, ragazzi e adulti, che potranno rilassarsi insieme in tutta tranquillità. Questo grazie all’estrema robustezza garantita della sua fodera in DuraPlus, un materiale composto da due strati di PVC che racchiudono al loro interno una resistente maglia in poliestere, e dal fondo in PVC dal grande spessore. L’unica accortezza richiesta in fase di posizionamento è la scelta di una superficie piana e senza irregolarità, per evitare danneggiamenti.

Come tutti i modelli della serie Fast Set, anche la BESTWAY 57289 è progettata con un design autoportante che rende il montaggio molto rapido, di soli 10 minuti, senza richiedere un pre-assemblaggio della struttura. È infatti sufficiente utilizzare la pompa inclusa per gonfiare l’anello superiore, e iniziare a riempire la piscina di acqua, per vederla innalzarsi gradualmente fino a raggiungere la sua forma definitiva, permettendo di agganciarvi la scaletta inclusa per consentire un accesso facilitato. Una volta pronta riempita la piscina, la pompa a filtro manterrà l’acqua pulita grazie all’efficiente sistema di filtrazione FlowClear, che richiede la sostituzione del filtro 58094 incluso dopo 15 giorni. A fine stagione è possibile svuotarla con grande facilità, grazie alla sua valvola di scarico a drenaggio rapido.

BESTWAY 57289 è un prodotto pensato per accompagnarvi durante tutta la bella stagione, grazie all’estrema semplicità con cui è possibile recuperare i filtri di ricambio a prezzi convenienti, andando a eliminare tutte le preoccupazioni in fatto di manutenzione. Si tratta di un’offerta da non perdere, che renderà davvero speciale la vostra vita in giardino.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!