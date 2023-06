Siete alla ricerca di una radiosveglia che vi offra un suono di alta qualità, unito a un design estremamente originale? In tal caso vi consigliamo la magnifica Philips AUDIO R5005/10, oggi scontata a soli 39,00€!

Grazie all’offerta proposta da Amazon, infatti, potrete risparmiare ben 10,00€ rispetto al prezzo di listino di 49,99€. Si tratta di uno sconto veramente ottimo, per cui vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione.

Foto generiche

La radiosveglia Philips R5005/10 unisce un design vintage unico con un’adattabilità versatile a ogni ambiente e stile di arredamento. Questo la rende perfetta per essere collocata in qualsiasi stanza della casa, dalla camera da letto alla cucina, offrendovi la possibilità di riprodurre musica durante tutto il giorno, oltre a consentirvi di memorizzare fino a venti stazioni radio preferite.

Il tuner DAB+ vi assicurerà una ricezione cristallina di tutte le stazioni radio, facendovi godere qualsiasi trasmissione con un suono eccellente e piacevole. Inoltre, sulla parte superiore del dispositivo sono presenti i pulsanti per una facile sintonizzazione delle stazioni, la selezione della sorgente e i tasti di controllo del volume.

Infine, potrete sfruttare la comoda funzione di spegnimento automatico, utile, per esempio, se deciderete di addormentarvi ascoltando della musica in sottofondo. Non dovrete, dunque, preoccuparvi che la radio resti accesa, dato che si spegnerà automaticamente in base al timer preimpostato da voi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

