E così, se siete alla ricerca di un’ottima scopa senza fili da mettere sotto l’albero, o se magari avete intenzione di farvi un regalo utile, per altro con la possibilità di usufruire del servizio di pagamento rateale messo in campo proprio dallo store, allora certamente non potete lasciarvi scappare questa offerta, dedicata alla splendida Rowenta Rh9898 X-Force 11.60 Aqua, oggi scontata di oltre 200€!

Il prezzo originale di questo ottimo prodotto, infatti, sarebbe addirittura di 579,99€, oggi abbassati dal portale a soli 299,99€, ovvero con uno sconto pari al 48%, corrispondente alla bellezza di 280 euro! Un affare non da poco, specie considerando che parliamo di un prodotto efficiente e performante.

La Rowenta Rh9898 X-Force 11.60 Aqua, infatti, non è una semplice scopa elettrica, ma è persino in grado di lavare i pavimenti, grazie ad una apposita spazzola che aspira e lava contemporaneamente, essendo dotata di fori di aspirazione posti sia sul fronte che sul retro che aspirano lo sporco, mentre il panno (per altro lavabile e riutilizzabile) in microfibra posto alla base della testa aspirante, provvede a lavare i pavimenti, utilizzando l’acqua posta in un apposito serbatoio.

I risultati sono sorprendenti, e grazie al potente motore Digital Force di Rowenta, ed alla tecnologia ciclonica di aspirazione, avrete non solo la garanzia di rimuovere fino al 99,9% delle particelle di polvere, ma anche di avere pavimenti puliti e lindi con una sola passata, ed utilizzando un unico dispositivo: insomma, il massimo dell’efficienza e della comodità!

Come se non bastasse, questo specifico modello fa parte della gamma “Flex” di prodotti Rowenta, ed è pertanto provvisto di un comodo braccio pieghevole, che permette alla scopa di piegarsi per raggiungere comodamente anche zone molto basse e strette.

Alimentata da una batteria rimovibile al litio da 7 celle e 25,2 V, capace di assicurare un’aspirazione a potenza costante fino ad un massimo di 45 minuti, la Rowenta Rh9898 X-Force 11.60 Aqua può essere persino utilizzata in modalità aspirabriciole, permettendovi così di pulire casa da cima fondo, il tutto comodamente e con la massima efficienza!

