Se state cercando una smart TV dalle performance eccezionali, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello LG QNED916PA da 65″, su Monclick a un prezzo davvero folle! Per il momento, potrete portarlo a casa al costo di appena 949,90€ invece di 2.399,90€. Un’offerta senza precedenti per questa smart TV top di gamma, scontata addirittura del 60% rispetto al prezzo di listino!

Il televisore LG in questione vi assicura una risoluzione Ultra HD, in grado di mostrarvi anche le più piccole sfumature e i dettagli più minuziosi grazie alla fantastica tecnologia Mini LED. Data lo straordinario sconto attivo su questo modello, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora disponibile!

Il modello LG QNED916PA da 65″ sfrutta l’ultimo Processore 4K α7 Gen4 con un’intelligenza artificiale da lasciare a bocca aperta e un chip rivoluzionario in grado di sfruttare gli algoritmi di machine learning per analizzare e ottimizzare tutti i contenuti sullo schermo. Ogni regolazione delle immagini e del suono avviene in automatico per permettervi di vedere qualsiasi cosa in modo spettacolare! Inoltre, la combinazione di Quantum Dot, NanoCell e Mini LED rappresenta al meglio l’evoluzione dei TV LED.

Lo schermo all’avanguardia, infatti, unisce la retroilluminazione ai filtri colore emissivi in modo tale da garantirvi una qualità di visione nettamente superiore a quella di un modello dotato di un pannello LED tradizionale. Potrete essere sicuri di avere sempre un contrasto elevatissimo grazie all’ottima matrice di retroilluminazione, che migliora i neri e rende i colori ancora più brillanti e realistici. Inoltre, avere i Mini LED significa potenziare la qualità visiva dello schermo LCD. L’LG QNED916PA ne ha circa 30.000, per riprodurre immagini più chiare e luminose, suddivisi in circa 2.500 zone per offrirvi dettagli e sfumature più accurate possibili.

Altrettanto importante il comparto audio che sfrutta la tecnologia AI Sound. Grazie ad essa, la smart TV si basa su oltre 17 milioni di dati sonori mentre il processore identifica voci, effetti e frequenze per ottimizzare il suono in base al genere per un’esperienza super immersiva! Un prodotto da non lasciarsi sfuggire, soprattutto ora che è in ribasso del 60%.

