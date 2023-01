Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell’ondata di sconti proposta da Comet in occasione dell’anno nuovo, con ribassi su centinaia di prodotti disponibili nello store online. Dagli elettrodomestici agli smartphone, le offerte spaziano infatti su ogni categoria, e oggi ci vogliamo concentrare su un articolo in particolare: una Smart TV da 55″ spettacolare, che rappresenta un’occasione davvero imperdibile!

La Smart TV LG OLED della Serie CS6 è infatti attualmente in sconto a soli 1.067,00€ invece di 1.699,00€; si tratta di un ribasso del 37%, che vi permetterà di risparmiare oltre 600,00€! Inoltre, avrete la possibilità di scegliere l’opzione del pagamento in 3 rate da 355,67€ senza interessi con PayPal!

Quando accenderete la Smart TV per la prima volta la vostra esperienza di visione verrà completamente rivoluzionata: la Serie CS6 di LG presenta infatti l’innovativo processore α9 Gen5, uno dei più potenti in assoluto sul mercato. L’intelligenza artificiale lavorerà sempre in sinergia con lo schermo OLED del televisore, mappando i toni in maniera estremamente accurata per rendere i colori più intensi e i dettagli mozzafiato. Inoltre, ogni scena verrà analizzata, esaltando gli oggetti in primo piano rispetto a quelli sullo sfondo per una profondità senza precedenti.

Verrete dunque completamente immersi in ciò che state guardando, godendo di un range cromatico senza precedenti, a partire dai neri assoluti. Il pannello OLED sfrutta infatti la tecnologia dei pixel autoilluminati, che produrranno un nero perfetto, eliminando qualsiasi alone proveniente da luci esterne per contrasti estremamente intensi. A prescindere dall’angolo della stanza in cui vi mettiate per guardare lo schermo godrete quindi di immagini sempre perfette: potrete scordarvi di rovinare la visione di intere scene per colpa di fastidiosi riflessi!

La potenza del processore α9 Gen5 non si ferma però alle immagini, dato che lavorerà in sintonia con il comparto audio della Smart TV, producendo suoni a 360° e migliorando la resa sonora in base al contenuto che state guardando. Che si tratti di un film d’azione, di una partita di calcio o di un concerto di musica classica, gli effetti sonori saranno ottimizzati al massimo per un’immersione totale.

Infine, la Serie CS6 include la nuova piattaforma webOS 22, dove potrete creare un profilo differente per ogni membro della famiglia, ottenendo così consigli e raccomandazioni personalizzate in base ai vostri gusti. Nel menu della Smart TV avrete comodamente accesso a piattaforme streaming, applicazioni utili e canali dedicati, per esempio, allo sport e alle notizie, rimanendo così sempre aggiornati sui vostri programmi preferiti e tenendo tutto a portata di mano.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi alla pagina dedicata all’offerta della Smart TV sul sito di Comet. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

