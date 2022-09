Se siete alla ricerca di una stampante 3D in forte sconto, che sappia dare una forma fisica al vostro disegno o progetto digitale fin nei minimi particolari, consigliamo di valutare la proposta che Amazon sta riservando in queste ore alla splendida ELEGOO Mars 2 Pro. Questo modello dal prezzo originale di 350,00€ potrà essere acquistato per un tempo limitato a soli 199,50€, a seguito di un taglio del 43% che, secondo lo storico prezzi di questo articolo, non è mai stato così elevato.

A questo prezzo, la ELEGOO Mars 2 Pro offre prestazioni e qualità che solitamente si trovano nelle soluzioni più costose, soddisfacendo così con una cifra accessibile le esigenze sia per chi ha l’hobby verso questo tipo di strumenti, sia per le piccole industrie manufatturiere. Questo modello assicura un livello di personalizzazione elevato, creando rapidamente oggetti piccoli e precisi che fino a poco tempo fa potevano essere realizzati solo a mano.

Dopo aver caricato il file, il processo di stampa sarà eseguito su un display LCD monocromatico da 6 pollici con risoluzione 2K. Questo tipo di display garantisce un’ottima efficienza di stampa ed ha il vantaggio di essere quattro volte più duraturo se confrontato con una soluzione RGB, godendo così anche di una minore manutenzione, che si traduce chiaramente in un’ottimizzazione dei costi generale.

La velocità di stampa richiederà solo 2 secondi per realizzare i vari strati di superficie e il fumo di resina sarà quasi impercettibile poiché verrà assorbito dai carboni attivi incorporati. Il corpo della stampante è in alluminio lavorato in CNC, mentre la lastra è realizzata con materiali di nuova concezione che assicurano la massima aderenza, facendo sì che la qualità di stampa sia costante nel tempo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa promozione, invitandovi ad approfittare dell’ottimo prezzo proposto, prima che questo torni alle origini o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

