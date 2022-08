In estate, si sa, la meta preferita è la spiaggia, con il mare che si staglia solidamente al primo posto come meta preferita dai vacanzieri del nostro paese, oltre che di milioni di turisti. Le vacanze al mare, tuttavia, nascondono delle insidie che, specie in questo caldo 2022, possono mettere in serio pericolo non solo i bambini, ma anche gli adulti e gli anziani, oltre che i più fragili.

Il sole, infatti, può causare non pochi problemi, e non solo relativamente alle scottature. Per questo, pensiamo possa essere una buona idea dare un’occhiata a questo prodotto messo a disposizione da Amazon, ovvero una pratica tenda, progettata appositamente per la spiaggia, ed oggi in sconto sul portale del 26%!

Si tratta di un piccolo ma utilissimo affare, grazie al quale poter godere in modo sicuro della spiaggia e del sole, mettendo al sicuro da scottature, calura e raggi UV sia voi che i vostri cari.

Facilissima da montare, questa tenda da spiaggia del marchio emergente Grinada è operativa in pochissimi secondi, in quanto progettata con un meccanismo a scatto che non richiede il montaggio di paleria o particolari abilità. Vi basterà semplicemente aprirla, poggiarla a terra e dispiegarla come un ombrello, avendo solo cura di fissarla per bene nel suolo.

Misurante 170 x 170 x 120 cm, può mettere al sicuro un adulto, anche se è l’ideale per i bambini che, al di la del mare, potranno usarla anche in giardino o in altri spazi all’aperto, visto il sistema sicuro di montaggio che, per altro, la rende anche solida e resistente alle folate di vento.

Provvista di zanzariera integrata e di cappottina protettiva contro i raggi del sole, è una struttura compatta e portatile, facile da riporre e da trasportare e, per questo, potrete portarla con voi sia in spalla che in auto, risultando perfetta anche per le gite in campeggio.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero ottimo, perfetto per affrontare le prossime vacanze e, per questo, vi suggeriamo di provvedere subito all’acquisto, visitando la pagina Amazon dell’articolo, prima che esso vada esaurito o, peggio, torni al prezzo originale.

