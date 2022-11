Le temperature si abbassano, Halloween è già passato e mancano solo 2 mesi a Natale! Dunque, è arrivato il momento di avvantaggiarsi quanto possibile con l’acquisto di addobbi, decorazioni, Yankee Candle a tema e ovviamente anche dell’importantissimo albero di Natale. Se state cercando un modello ampio, alto, perfetto per creare l’atmosfera ideale durante la festività più attesa dell’anno, vi consigliamo di dare uno sguardo all’albero sintetico da 2,10 M disponibile su eBay a metà prezzo! Per pochissimo, potrete portarlo a casa ad appena 64,95€ invece di 129,90€.

Una promozione da non perdere assolutamente, tenendo presente che si tratta di un albero di Natale ulteriormente da una leggera spolverata di neve sulle punte. Dunque, trattandosi di un articolo di altissimo livello, a breve già che richiesto e disponibile a un prezzo molto scontato, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto il prima possibile!

Realistico dalla punta alla base, l’albero di Natale artificiale Rovaniemi è una tra le migliori proposte attualmente in commercio grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo. La sua fedele somiglianza ai classici abeti naturali è garantita dalla presenza di pigne, bacche rosse sui ramoscelli e punte bianche coperte dalla neve fresca, il che lo rende un aggiunta meravigliosa alla vostra casa. Inoltre, l’altezza di 2,10 M è ideale se desiderate un albero imponente che superi la vostra altezza e che, in qualche modo, vi faccia tornare un po’ bambini.

Montarlo sarà una passeggiata oltre che un piacevole momento da condividere con la vostra famiglia! I suoi numerosissimi e rigogliosi rami in PVC si aprono facilmente grazie al sistema ad ombrello senza perdere gli aghi e, in più, potrete orientarli come meglio desiderate per accogliere luci, ghirlande, palline colorate e addobbarlo con decorazioni di ogni genere. In più, la base a croce in metallo sorretta da 4 piedini dona la perfetta stabilità a terra, mentre i materiali impiegati, atossici, ignifughi e anallergici, garantiscono la massima sicurezza per tutta la famiglia e una lunghissima durata nel tempo, così che potrete utilizzarlo per molti anni a venire.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alle offerte, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

