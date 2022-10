I Prime Day sono ormai dietro l’angolo, e non manca poi molti ai tanto attesi 11 e 12 ottobre, ovvero i giorni in cui Amazon proporrà sconti da capogiro ai suoi clienti Amazon Prime (e solo a loro!). Nell’attesa, tuttavia, che la prossima settimana faccia strada a queste offerte, il portale non ha comunque mollato il colpo, ed anzi si sta proponendo con tantissimi prodotto venduti a prezzo ribassato, specie per ciò che concerne elettrodomestici e prodotti per la cura della casa.

Tra questi, a spiccare oggi, è lo splendido ferro da stiro con generatore di vapore Rowenta VR8321 TurboSteam, che dagli originali 239,99€ è oggi in sconto a soli 129,99€, con un risparmio netto del 46%, corrispondente addirittura a 110 euro!

Un affare, per un ferro da stiro potente e performante, in grado di emettere fino a 6,5 bar, per una stiratura perfetta e senza pieghe, per capi sempre in ordine e dall’aspetto impeccabile. Si tratta, inoltre, di un prodotto tecnologicamente all’avanguardia che, ad esempio, ha un tempo di riscaldamento di soli 2 minuti, diventando così subito operativo e pronto all’uso.

Del resto, parliamo di un ferro da stiro di qualità, non solo per il marchio che ha alle spalle, ovvero Rowenta, consolidatissimo brand del mondo degli elettrodomestici, ma anche e soprattutto per la sua gestione del vapore, giacché il Rowenta VR8321 TurboSteam è in grado di erogare vapore a 120 g/min, più che sufficienti per eliminare facilmente qualsiasi piega!

Con la sua potenza da ben 2600 W, ed il suo serbatoio dell’acqua estraibile da 1,7 litri, il Rowenta VR8321 TurboSteam è, in sintesi, un ferro da stiro a vapore efficiente e senza mezze misure, perfetto sia per una stirata veloce che per un lavoro di fino, garantendo panni sempre perfetti e privi di grinze e pieghe, a prescindere dal tessuto e dal tempo a disposizione per la stiratura.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questo sconto, con l’invito ad approfittare subito dell’offerta, visto che non ci è dato sapere quando essa terminerà, né a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

