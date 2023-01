Uno dei propositi più comuni che si fanno con l’arrivo dell’anno nuovo è rimettersi in forma, iniziando a fare attività fisica e mangiando più sano. Se anche tra i vostri obiettivi del 2023 c’è la volontà di prestare più tempo alla forma fisica e alla salute, vi consigliamo un tapis roulant pieghevole protagonista di un’offerta su Amazon, disponibile a un prezzo stracciato.

Il tapis roulant Bluefin Kick è infatti attualmente disponibile a 440,99€ invece di 599,00€; si tratta di uno sconto del 26%, che vi permetterà di risparmiare oltre 150,00€! Inoltre, al momento dell’acquisto avrete la possibilità di scegliere l’opzione del pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon.

Ogni corsa sul Bluefin Kick sarà un piacere: l’ampia superficie antistatica del nastro ridurrà ogni rumore per una corsa silenziosa che non darà fastidio a nessuno in casa, mentre al contempo gli urti verranno assorbiti in modo da prevenire infortuni dovuti alla pressione sulle caviglie. Inoltre, non dovrete nemmeno perdere tempo per la manutenzione del tapis roulant, dato che il sistema di auto-lubrificazione manterrà sempre il nastro in condizioni ideali.

Ovviamente, potrete modificare a vostro piacimento sia l’inclinazione che la velocità del nastro per un massimo di 12 Km/h, e nell’ampio schermo LDC visualizzerete tutti i dati relativi al vostro allenamento, aggiornati in tempo reale; avrete dunque sempre sotto controllo la distanza percorsa, la velocità a cui state correndo e il battito cardiaco. Il tapis roulant ha anche dei comodissimi altoparlanti Bluetooth integrati, che vi consentiranno di ascoltare le canzoni che più riescono a caricarvi mentre fate esercizio per dare il 100% in ogni momento.

Il Bluefin Kick diventerà un compagno fidato, che potrete comodamente posizionare in qualsiasi luogo della casa occupando pochissimo spazio: il nastro del tapis roulant si piega infatti con facilità per essere riposto quando non viene utilizzato, mentre le ruote vi consentiranno di muoverlo su ogni superficie. Infine, nell’App Kinomap avrete accesso a migliaia di tutorial, classi di allenamento e live coaching, oltre a sfide e competizioni multiplayer in cui partecipare con utenti da tutto il mondo!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta del tapis roulant Bluefin Kick; il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, così come le scorte disponibili.

