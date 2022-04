Se cercate un tapis roulant che non occupi troppo spazio in casa e che vi permetta di smaltire il grasso di troppo, tenendovi in forma tutto l’anno, allora questa offerta non può che fare al caso vostro. eBay propone l’ottimo ArtGo Leonardo, tra i più scontati nell’ampio catalogo prodotti dedicati allo sport, a soli 239,99€ invece di 600,00€.

Il risparmio è del 60%, motivo per cui consigliamo caldamente di cogliere al volo questa occasione, dal momento che, senza l’ausilio di offerte, il mercato è solito offrire tapis roulant poco prestazionali nella fascia tra i 200 e i 300 euro. L’offerta è così vantaggiosa da essere allettante anche per gli sportivi più esigenti, visto che questo attrezzo integra, tra le altre cose, un sensore cardiaco sul manubrio e il supporto ad app come Kinomap e Zwift.

ArtGo Leonardo, dunque, è un tapis roulant elettrico che, al suo nuovo prezzo di vendita, fa del rapporto qualità/prezzo la sua arma vincente. Il motore da 1.800W è silenzioso e raggiunge i 12 Km/h, una velocità sufficiente per la maggior parte degli sportivi, che potranno inoltre simulare 3 diverse pendenze, personalizzando così il proprio allenamento. Il nastro è stato progettato per assorbire le tipiche forze d’attrito che si verranno a creare quando imposterete la velocità massima, cosicché possiate correre comodamente. Il piano di corsa, inoltre, ha le dimensioni adatte per evitare cadute accidentali e supporta un peso massimo di 110Kg.

Oltre che potente, ArtGo Leonardo arricchisce l’esperienza d’uso con il supporto a Kinomap e Zwift, applicazioni che potrete scaricare su smartphone e tablet, che vi permetteranno di riprodurre in streaming migliaia di video ripresi in diverse località del mondo, così da simulare un allenamento nei vostri percorsi preferiti. Queste app, inoltre, hanno la possibilità di connettersi online, il che significa che potrete allenarvi insieme ad altri sportivi, nonostante l’allenamento di ognuno avvenga nella propria abitazione. Se pensate poi che i vari percorsi possono essere riprodotti anche su una smart TV, capite bene che l’allenamento domestico acquisisce molto più interesse.

Il tapis roulant di cui vi abbiamo parlato è tra quelli meglio scontati in questo periodo di saldi, per questo non dovreste assolutamente dimenticarvi di dare uno sguardo approfondito alla pagina del prodotto, per poi magari navigare tra le varie occasioni disponibili sul portale, alla ricerca di altri prodotti in offerta.

