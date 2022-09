Se siete in cerca di uno zaino con cui tornare a lavoro o tra i banchi dell’università, e volete approfittare di qualcun degli ottimi sconti che Amazon ci sta proponendo con le sue Offerte di Settembre, allora dovete assolutamente dare un’occhiata a questo splendido zaino targato HP! resistente, impermeabile, e perfetto per trasportare di tutto, anche un notebook.

Il prezzo è ottimo: appena 25,89€, contro i 54,99€ del prezzo originale, ovvero con uno sconto del 53% che dimezza il cartellino del prodotto di poco più della metà cosa che, alle soglie del Back to School, non è affatto da sottovalutare!

Realizzato al 100% in poliestere, con uno schienale imbottito in schiuma EP al 100%, lo zaino HP Lightweight è comodo, resistente e compatto, ed è stato progettato appositamente per esigenze come il lavoro in mobilità o lo studio, giacché può contenere non solo tantissimi oggetti, tra quaderni, libri o tablet, ma ha sufficiente spazio da ospitare anche un notebook dalle dimensioni massime di 15,6″, il che vi offre una chiara idea delle dimensioni generali del prodotto.

Parliamo, in sintesi, di uno zaino da ‎44 x 28 x 11,5 cm, che in circa 550 grammi (per altro ottimamente distribuiti), vi permetterà di portare con voi praticamente tutto quello che vi occorre per una giornata fuori, sia essa di studio, di lavoro o, perché no, di svago. HP Lightweight, infatti, non è solo capiente e resistente, ma è anche resistente all’acqua, e vi permetterà di tenere al sicuro ed all’asciutto praticamente ogni oggetto al suo interno, anche quelli più “esposti” contenuti nelle tasche esterne.

Pratico e venduto ad un prezzo davvero scontatissimo, è l’ideale anche come borsa da viaggio, disponendo odi una comoda cinghia appositamente creata per agganciarsi, in modo sicuro, alla maniglia dei trolley, per viaggiare in assoluta comodità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’acquisto di questo prodotto, invitandovi ad approfittare dell’ottimo prezzo proposto, prima che esso torni alle origini o, peggio, che il prodotto vada esaurito!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!