SSD Sandisk e Western Digital a prezzi folli nella Amazon Gaming Week

Dopo un numero incalcolabile di occasioni segnalate, siamo quasi giunti al termine anche di questa Amazon Gaming Week, nonché di quella che si è rivelata l’ennesima settimana piena di offerte interessanti, che hanno coinvolto ogni categoria merceologica. Prima di archiviare il tutto, però, vogliamo segnalarvi le ghiotte offerte che coinvolgono hard disk, SSD e memorie varie, proponendo alcuni dei modelli più ambiti di Sandisk e Western Digital a prezzi stracciati.

La promozione risulta interessare sia per chi è alla ricerca di un SSD interno veloce, sia per coloro che hanno la necessità di salvare i propri dati su una soluzione portatile, come il Western Digital My Passport SSD, proposto nella variante da 500GB a soli 91,99€ invece dei soliti 159,99€. Si tratta di occasioni davvero ottime, che vanno a smentire, almeno per il momento, quelle che erano le alte probabilità di vedere i prezzi di hard disk e SSD aumentare alle stelle a causa della crypto Chia.

Compatto e resistente, il Western Digital My Passport SSD utilizza la tecnologia NVMe, la stessa che troviamo nelle soluzioni interne più performanti, in grado di raggiungere velocità di trasferimento fino a 1GB/s, sia in lettura che scrittura. Con questa soluzione, i lunghi tempi di attesa non saranno più un problema nel momento in cui trasferite file di grosse dimensioni, così come non vi è pericolo di perdere i dati, grazie alla crittografia hardware AES a 256 bit, che si basa su password e backup.

Come per ogni hard disk portatile, non occorre alcuna installazione per mettere in funzione il Western Digital My Passport SSD, dal momento che sarà sufficiente collegarlo alla presa USB del PC per iniziare a salvare i file e scoprire l’incredibile velocità e affidabilità delle soluzioni di uno dei principali produttori mondiale di dischi rigidi.

