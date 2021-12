STALKER 2 Heart of Chernobyl: dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 28 aprile è una data che molti videogiocatori hanno già segnato in rosso sul calendario. In tal giorno uscirà in fatti sul mercato l’attesissimo STALKER 2 Heart of Chernobyl, ossia un’opera che si preannuncia a dir poco titanica. Un’attesa ancor lunga, che può fortunatamente essere ingannata prenotando il gioco a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

STALKER 2 Heart of Chernobyl sarà disponibile ovviamente in diverse versioni, come si addice a un titolo di tale portata.

Standard Edition

L’edizione base, la più amata da tutti coloro che desiderano soprattutto immergersi in STALKER 2 Heart of Chernobyl senza ninnoli né bonus vari, spendendo così il meno possibile per il gioco completo.

Limited Edition

Per chi desidera celebrare maggiormente l’atteso titolo, è disponibile al preorder anche una Limited Edtion di STALKER 2, che contiene oltre al gioco anche una steelbook, una lettera, una mappa, un portachiavi, degli stickers e altro ancora.

Collector’s Edition

Poteva STALKER 2 Heart of Chernobyl esimersi dall’avere un’edizione da collezionisti dedicata? Ovviamente no, ed ecco infatti che in questa bellissima versione sono inclusi, oltre a quanto precedentemente descritto, anche una bellissima statuetta, un poster e un artbook.

Ultimate Edition

Il nec plus ultra per chi attende il titolo: la Ultimate Edition di STALKER 2 Heart of Chernobyl contiene veramente una miriade di contenuti, sia digitali che fisici, come addirittura una lampada e uno zaino, risultando l’edizione perfetta per chi non vuole accontentarsi.

