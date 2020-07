Stampanti, elettrodomestici e tanto altro in sconto nelle offerte Solo per oggi di MediaWorld!

Mentre le promozioni del Red Friday stanno per giungere al termine, da MediaWorld proseguono le offerte Solo per Oggi dello store, ovvero quegli sconti della durata di 24 ore che, come ormai saprete, vi permettono di acquistare a prezzi davvero eccezionali un gran numero di prodotti, tra cui non mancano smartphone, smart TV e grandi e piccoli elettrodomestici, con anche possibilità di consegna o ritiro in negozio completamente gratuite.

Molti sono gli articoli proposti tra le offerte del giorno ma, tra i vari, vogliamo portare alla vostra attenzione l’ottima stampante smart Hp Tango, che potrete portare a casa vostra a soli 119,99€ contro i 149,99€ del prezzo di listino. Grazie alla sua installazione semplificata che si effettua tramite smartphone e connessione Wi-Fi, la Hp Tango è in grado di collegarsi ed interagire facilmente con qualsiasi dispositivo come tablet o laptop. Grazie alla sua funzione di scanner, effettua inoltre scansioni professionali e digitalizzazioni di contenuti in modo semplice e intuitivo, così come è in grado di stampare copie dei file presenti direttamente sullo smartphone, grazie all’app Hp Smart, con tanto di comode notifiche di conferma. Con questa stampante sarà possibile render vive le foto ed i ricordi, con una resa dei colori autentica e con delle immagini sempre brillanti, inoltre, qualora partecipiate al programma Hp Instant Ink, riceverete direttamente a casa vostra diverse cartucce di inchiostro, arrivando a risparmiare fino al 70% sulla spesa!

Solo per Oggi di MediaWorld, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di Mediaworld, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relativa hardware, come Huawei e Xiaomi. E non è tutto, perché oltre alla stampante Hp Tango sono ancora tantissime le offerte proposte daidi, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di visitare la pagina relativa all’iniziativa, in modo che possiate trovare l’articolo più in linea con le vostre necessità. Infine, prima di farvi sfogliare virtualmente gli sconti, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relativa tecnologia, smartphone e prodotti cinesi

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!