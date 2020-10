Stampanti: le migliori offerte del Prime Day 2020

Dopo un primo giorno di Prime Day decisamente impressionante per numero di offerte e categorie in sconto, anche questa seconda giornata si è aperta decisamente bene, con nuovi ed altrettanto numerosi sconti su numerosi prodotti, in quello che è un pool di decurtazioni al prezzo che – in molti casi – può raggiungere anche il 50% del prezzo originale!

Ebbene, dopo l’intensa giornata di ieri, è ora è arrivato il momento di segnalarvi quelle che sono le principali offerte che questo Prime Day 2020 sta dedicando alle stampanti. Ovviamente, prima di illustrarvi le proposte, vi ricordiamo ancora una volta che per accedere a suddetti sconti occorre che siate iscritti ad Amazon Prime! A tal proposito, vi ricordiamo che potete provare il servizio in modo completamente gratuito per 30 giorni tramite i link riportati in basso.

Tornando alle offerte dedicate alle stampanti, le proposte sono molte e sono per lo più dedicate a brand di primissimo piano come HP ed Epson, con alcuni modelli proposti in forte sconto. Un esempio è la HP Smart Tank Plus 570, una stampante multifunzione con serbatoio a getto di inchiostro che vanta numerose funzionalità, tra cui scanner, fotocopiatrice e alimentatore automatico di documenti (ADF), quest’ultimo permette di introdurre nel dispositivo più documenti contemporaneamente andando ad alimentare lo scanner o la fotocopiatrice con una pagina per volta, consentendo così all’utente di scansionare e quindi copiare, stampare o inviare via fax documenti a più pagine senza dover sostituire manualmente ciascuna pagina.

Il Prime Day propone la HP Smart Tank Plus 570 con uno sconto del 43%, vuol dire che il prezzo passa dagli originali 299,00€ a soli 169,00€. Chiaramente, con un’offerta del genere diventa difficile se non impossibile riuscire a trovare di meglio, quindi consigliamo tutti coloro che sono alla ricerca di un’ottima stampante a colori di prendere in considerazione questo modello che, tra le altre cose, dispone anche del wifi, con il quale potrete stampare i vostri documenti senza la necessità di collegare il cavo al PC. Vale la pena segnalare anche la presenza di diverse boccette di inchiostro incluse nella confezione, che vi permettono di stampare fino a 3 anni senza mai ricorrere all’acquisto di un nuovo flacone.

Ovviamente, questo non è l’unico modello HP ad essere proposto in sconto, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le altre soluzioni, alcune delle quali abbiamo riportato in calce in modo da facilitarvi la ricerca. Infine, come sempre, vi ricordiamo di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

