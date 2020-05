Star Wars Day: tanti titoli Star Wars in sconto su Humble Bundle fino al 75%!

Come ben sapranno tutti gli appassionati di cultura pop e non solo il 4 maggio è un giorno importantissimo per tutti i fan di Star Wars, visto che si celebra il May the 4th be with you, ossia l’annuale giornata dedicata alla fantastica saga creata da George Lucas. Per meglio festeggiare tale evento numerosi store di videogiochi hanno messo in forte sconto tutta una serie di videogiochi a tema Star Wars. Tra di essi possiamo trovare anche Humble Bundle, che ha scontato fino al 75% numerosi titoli basati sulla celebre serie. Quale miglior modo di festeggiare il May the 4th be with you del resto se non con un bel nuovo gioco dedicato alla saga?

Di seguito trovate elencate le principali offerte per lo Star Wars Day di Humble Bundle:

Come dicevamo in apertura di notizia sono però veramente molti i titoli ispirati alla saga in sconto sul celebre store e tra di essi possiamo trovare anche classici immortali come ad esempio i primi apprezzatissimi Battlefront. Le offerte, nonostante siano state pensate per celebrare lo Star Wars Day, dureranno fino al prossimo 8 maggio: se siete interessati a fare vostro qualche titolo con degli ottimi sconti avete quindi ancora qualche giorno per farlo. Potete trovare tutti i titoli Star Wars attualmente scontati su Humble Bundle comodamente qui sotto:

» Clicca qui per tutti i titoli Star Wars su Humble Bundle a prezzo scontato «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!