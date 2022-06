Come ogni mese anche in questo caldo giugno 2022 Humble Bundle ci regala un grande Humble Choice, con titoli compresi come Star Wars Squadrons, Call of the Sea, Phoenix Point Year One Edition e molti altri ancora. Tutti contenuti in un unico pacchetto a un prezzo a dir poco interessante, ma solo per ancora pochi giorni. Se siete interessati a fare vostro l’Humble Choice di giugno 2022, insomma, il nostro consiglio è quello di fare in fretta.

Ecco i titoli disponibili nell’Humble Choice giugno 2022:

Star Wars Squadrons

Phoenix Point Year One Edition

Call of the Sea

Gamedec

Pumpkin Jack

Siege Survival Gloria Victis

Superhot Mind Control

I am Fish

Questi i vantaggi dell’Humble Choice:

Nessun mistero : tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati fin dall’inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane per conoscerli.

: tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati fin dall’inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane per conoscerli. Vantaggi unici : non solo il 5% di quello che paghiamo va in beneficenza, ma otteniamo anche l’accesso ad Humble Trove e fino al 20% di sconto all’interno dell’Humble Store;

: non solo il 5% di quello che paghiamo va in beneficenza, ma otteniamo anche l’accesso ad Humble Trove e fino al 20% di sconto all’interno dell’Humble Store; Humble Games Collection: novità assoluta di questa nuova versione dell’Humble Choice, include l’accesso a tanti grandi giochi con come publisher Humble Games come Void Bastards e Dodgeball Academia.

A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che parte dei ricavati provenienti dagli abbonamenti a Humble Choice verranno inoltre devoluti ad associazioni benefiche, come The Trevor Project. Potete trovare il ricco Humble Choice di giugno 2022 e iscrivervi al servizio, anche solo per un mese, seguendo comodamente il link qui sotto.

» Vedi l’offerta su Humble Bundle «

