STARZPLAY a €1.99/mese per 6 mesi per i clienti Amazon Prime

Se siete appassionati di serie TV e, al contempo, siete clienti Amazon Prime, allora non potete assolutamente perdervi l’opportunità che stiamo per offrirvi! Amazon, infatti, in concomitanza dell’arrivo sul canale Starz Play di Dr. Death, e di altre splendide serie tv in esclusiva, ha deciso di offrire ai clienti Prime uno sconto sulla sottoscrizione a Starz Play, che dagli originali 4,99€ passa ad appena 1,99 al mese, con la possibilità di rinnovare al medesimo prezzo per un totale di 6 mesi!

Ma andiamo per gradi: cosa sono i “canali” di Amazon Prime Video? In concomitanza dell’inizio dell’anno, Amazon ha arricchito il catalogo di contenuti di Prime Video aggiungendo alla sua proposta la possibilità di sottoscriversi ad alcuni servizi tematici, chiamati per l’appunto Channels, o “Canali” se preferite. Si tratta di pacchetti in abbonamento dal costo autonomo rispetto all’abbonamento ad Amazon Prime, e pertanto non inclusi nella sottoscrizione a Prime Video, ed il loro accesso richiede il pagamento di un costo mensile aggiuntivo.

I pacchetti sono diversi: Infinity, Discovery, History, Blaze e, come intuirete, Starz Play, tra i cui contenuti segnaliamo l’arrivo, proprio in questi giorni, della bellissima serie Dr. Death, un medical thriller basato sulla storia vera di Christopher Duntsch, neurochirugo di Dallas, indagato e poi incriminato per aver causato danni permanenti e la morte di diversi suoi pazienti! Una serie dai toni investigativi e cupi, con un grandioso Joshua Jackson, insieme a Alec Baldwin e Christian Slater. La serie, prodotta direttamente da Starz, è visibile esclusivamente tramite Amazon, e considerata l’offerta di 1,99€ al mese, per i primi 6 mesi, diremmo che non potete davvero perdere l’occasione di sottoscrivere un abbonamento, e di godervi lo spettacolo!

Ovviamente Dr. Death è solo una delle ottime proposte del canale Starz Play, una piattaforma che si prospetta come una delle più interessanti tra le varie sbarcate di recente nel nostro paese! A questo punto, non ci resta altro da fare che rimandarvi al link diretto a cui potrete accedere per aderire all’offerta, ricordandovi che essa è disponibile solo ed esclusivamente per i clienti già iscritti ad Amazon Prime. inoltre, che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buona visione!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!