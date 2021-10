Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: dove acquistarlo al miglior prezzo

Gli amanti di Final Fantasy saranno lieti di sapere che il prossimo 18 marzo 2022 arriverà sulle varie piattaforme di gioco Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, intrigante spin-off della celeberrima saga che prevede anche una modalità co-op fino a tre giocatori. Nonostante manchino ancora diversi mesi al lancio del nuovo capitolo del franchise di Square Enix, è comunque possibile prenotare fin da ora Stranger of Paradise Final Fantasy Origins a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, per chi non avesse ancora avuto modo di approfondire l’argomento, promette di rivisitare la classica anima dei Final Fantasy in una chiave più action, mettendoci nei panni di Jack nella sua missione di restituire la luce ai Cristalli di un regno invaso dall’oscurità. Un action-GDR parecchio intrigante, insomma, che può già adesso essere prenotato a quello che è il miglior prezzo disponibile.

Sarà nostra cura aggiornare questo articolo con nuovi informazioni su eventuali limited e collector edition appena saranno rese disponibili, oltre che ovviamente anche con ulteriori offerte per il preorder del gioco e sui bonus preorder. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è in ogni caso fin da ora prenotabile su qualsiasi piattaforma di gioco a quello che è il miglior prezzo presente sul mercato.

