Dopo aver aperto la mattinata proponendovi l’ottima offerta eBay dedicata a Elden Ring, torniamo ora a parlare di videogame segnalandovi, su Amazon, un ottima occasione d’acquisto per tutti gli appassionati della lunga e sfaccettata saga di Final Fantasy!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è in sconto al prezzo più basso di sempre l’ottimo Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, ultimo capitolo pubblicato per la popolarissima saga Square-Enix, ed oggi in sconto sul portale a soli 45,99€, contro i 74,99€ del presso originale!

Riallacciandosi alle origini della saga, Stranger of Paradise si propone come un prequel al primissimo Final Fantasy, catapultandoci in un mondo che, a causa della malvagia entità chiamata Caos, versa ora in una notte perenne, albergata da mostri ed altre creature.

L’unica speranza per il ritorno alla normalità è rivolto ad una profezia, secondo cui Caos potrà essere sconfitto solo da quattro cavalieri della luce, gli unici in grado di poterlo sconfiggere. I quattro eroi, neanche a dirlo, saranno quindi i membri del nostro party, che controlleremo vestendo i panni di Jack, un guerriero che pare motivato dalla sola volontà di sconfiggere Caos a tutti i costi.

Forte di un sistema di combattimento action che trasuda dell’esperienza di Team Ninja, Stranger of Paradise è un RPG action dinamico e galvanizzante, in cui le sezioni di combattimento sono uno dei fiori all’occhiello dell’intera produzione.

Potendo utilizzare diversi tipi di armi, e diverse classi, potremo farci strada tra schiere di nemici, da soli o anche in compagnia di altri 3 giocatori, che vestiranno i panni dei restanti membri del party di Jack, sia alla scoperta dei risvolti della trama principale, che nel corso di diverse missioni secondarie.

Stranger of Paradise, in sintesi, è un titolo ottimo con cui animare la prossima estate, ed il fatto che sia oggi in sconto ad un prezzo così basso è, indubbiamente, un’occasione da non lasciarsi scappare! Per questo, come sempre, vi suggeriamo di completare subito il vostro acquisto, visitando la pagina dedicata alla promo prima che il prezzo torni alle origini.

