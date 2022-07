Qualche giorno fa è sbarcato sul mercato Stray, ultimo titolo di Annapurna esclusiva console PlayStation che ha saputo conquistare migliaia se non milioni di giocatori grazie a uno stile e a un gameplay a dir poco unici. Il gioco ci mette infatti nei panni di un gatto all’interno di un setting futuristico, regalandoci un’avventura indimenticabile. Un’esperienza di valore, uscita per ora solo in digitale, ma che arriverà anche in versione fisica il prossimo 20 settembre per la gioia di tutti gli amanti del retail e dei collezionisti. Quale miglior modo per ingannare l’attesa se non prenotando Stray a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Come racconta anche la nostra recensione, infatti, Stray è “un simpatico diversivo dalla grande quantità di giochi che vi richiedono ore e ore di grinding. Affrontatelo con leggerezza e non ne sarete delusi”. Un gioco estremamente interessante e per certi veri leggero, insomma, ma non per questo meno meritevole di attenzione. Un’esperienza diversa dal solito, che potrete fare vostra anche in versione fisica a partire dal prossimo 20 settembre.

A rendere il tutto più interessante, e l’edizione fisica di Stray ancor più allettante, è poi il fatto che al suo interno, oltre ovviamente al gioco, sono presenti anche 6 differenti carte bonus con illustrazione a colori. Un’ottima aggiunta, che aumenta l’appeal dell’edizione, che vi ricordiamo potete prenotare al miglior prezzo sul mercato a partire da ora, in modo tale da garantirvela fin dal giorno di lancio.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!