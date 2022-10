Se siete degli streamer o ambite a diventarlo, lo Stream Deck Elgato è uno strumento utilissimo per migliorare le vostre dirette e, di conseguenza, per invogliare il pubblico a seguirvi per più tempo. Un dispositivo dal valore di circa 150€, scontato oggi da Amazon come mai prima d’ora e, per questo, acquistabile a soli 89,99€.

Un’offerta senza precedenti, arrivata a pochi giorni dall’attesissimo Prime Day autunnale che, a questo punto, potrebbe rivelarsi superfluo per coloro che speravano di acquistare questa stream deck a un prezzo così vantaggioso. Tantissimi streamers si affidano alla soluzione di Elgato, che realizza anche alcune delle migliori videocamere streaming, per alzare il livello di qualità, quindi non commettete l’errore di non approfittare di questa occasione, perché non si sa quando o se si ripresenterà.

Configurare lo Stream Deck Elgato è semplicissimo, poiché basta collegare il cavo USB al PC per far sì che quest’ultimo riconosca i 15 tasti LCD integrati nel dispositivo, settabili poi nei vari programmi che utilizzate per trasmettere in diretta. Ogni tasto può essere associato anche alle tipiche combinazioni di una tastiera tradizionale, come ad esempio Shift + K, consentendovi così di eseguire una serie di operazioni rapide.

Stream Deck Elgato è compatibile con Game Capture, OBS, TipeeeStream, Twitch e con molte altre applicazioni, dandovi modo di semplificare il vostro setup, a prescindere da quale esso sia. Insomma, perché disturbarsi nell’aprire tante finestre a schermo o applicazioni per lanciare un messaggio personalizzato o un contenuto in diretta streaming quando basta un singolo pulsante per eseguire alcune delle operazioni più complesse? GIF, immagini e clip audio in tempo reale, tutto questo, ribadiamo, con la semplice premuta di un pulsante.

Insomma, parliamo di un prodotto utilissimo che, visto il prezzo, vi suggeriamo di prendere in considerazione per l’acquisto, consultando direttamente la pagina dedicata alla promo, con l’invito ad inserire il prodotto nel carrello quanto prima, così che possiate accaparrarvelo prima che il prezzo torni alle origini o, peggio, che il prodotto in sé vada esaurito!

