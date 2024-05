Questa edizione deluxe di Jumanji è STUPENDA e costa MENO di 33€!

Per tutti i fan del film Jumanji del 1995, la splendida edizione deluxe del gioco Jumanji è oggi disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile! Originariamente a 39,99€, questo gioco da tavolo è ora vostro per soli 32,88€, offrendovi un risparmio del 18%. Non perdete l'opportunità di aggiungere questa versione deluxe di Jumanji alla vostra collezione di giochi da tavolo! Perfetto per momenti di divertimento in famiglia o con amici, questa edizione in vero legno porta il gioco a un livello completamente nuovo. Ideale per 2-4 giocatori dai 8 anni in su, vi catturerà in avventure entusiasmanti attraverso la giungla, risolvendo enigmi e sfide per non perdere i vostri gettoni vita.

Edizione deluxe di Jumanji , chi dovrebbe acquistarlo?

L'edizione deluxe di Jumanji vi trasporterà in una missione avventurosa attraverso la giungla, chiedendovi di risolvere enigmi e superare sfide con saggezza e cooperazione. Il vero legno utilizzato per il tabellone aggiunge un tocco di fascino e autenticità, rendendo il gioco un pezzo da collezione oltre che un divertimento. É il regalo perfetto per chi ama i giochi da tavolo e cerca un'esperienza unica e coinvolgente. Destinata dagli 8 anni in su, questa versione offre un'opportunità di gioco per tutta la famiglia o un gruppo di amici, da 2 a 4 giocatori.

Insieme al tabellone troverete 100 carte di enigmi e sfide, 4 segnalini a forma di rinoceronte, 12 gettoni vita, 6 dadi e la clessidra. I giocatori dovranno collaborare per risolvere enigmi e superare sfide, lottando per mantenere i propri "gettoni vita" mentre tentano di essere il primo a gridare "Jumanji" e vincere.

La confezione in legno non solo arricchirà la vostra collezione di giochi, ma garantirà anche ore di divertimento e sfide emozionanti. Non perdete l'occasione di immergervi nel mondo di Jumanji, dove ogni partita è una nuova avventura da scoprire insieme. Attualmente disponibile al prezzo speciale di 32,88€ invece di 39,99€, l'edizione deluxe di Jumanji rappresenta un'opportunità imperdibile per chi cerca un gioco da tavolo che combina strategia, avventura e collaborazione.

