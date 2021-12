Su Ho.mobile fioccano i giga! 150GB a 8,99€ nell’offerta di Natale!

Se siete clienti di un operatore virtuale come Fastweb e Poste Mobile ma siete soliti consumare rapidamente i giga disponibili, allora l’offerta di Natale di Ho.mobile potrebbe spingervi a cambiare operatore, soprattutto se pensate che vi occorrano ancora più giga durante le festività natalizie, quando i videomessaggi di auguri e quant’altro saranno numerosissimi.

La nuova proposta di Ho.mobile tiene conto proprio di questo ed ecco perché vi offre la bellezza di 150GB al mese a soli 8,99€. Come detto, l’offerta è rivolta soltanto ad alcuni operatori virtuali, la cui lista completa è visionabile al seguente indirizzo. Ovviamente ci saranno anche minuti e SMS inclusi nel prezzo, così come l’attivazione gratuita, e vale la pena citare che la promozione vi permetterà di scegliere anche un quantitativo di giga inferiore, utile per coloro i quali si limitano ad usare la connessione internet mobile solo per leggere le notizie riportate dai vari quotidiani online. In questo caso le offerte diventano ancora più vantaggiose, dal momento che parliamo di soli 5,99€ al mese per 50GB e 7,99€ al mese per 120GB.

Le offerte di Natale di Ho.mobile non finiscono qui, dato che coloro i quali vogliono attivare un nuovo numero potranno lo stesso usufruire di un’ottima offerta, pagando 6,99€ al mese e ottenere i sempre ottimi 50GB, con la certezza che non ci saranno costi nascosti e che la cifra mensile rimanga la medesima, per sempre. Il noto operatore virtuale, che si appoggia sulla rete Vodafone per far sì che la copertura sia quasi del 100%, offre poi i servizi importanti come la navigazione hotspot, il trasferimento di chiamata e “ti ho cercato” inclusi nel prezzo. Insomma, se vi servono tanti giga e un operatore telefonico in grado di offrire un buon servizio al giusto prezzo, questa offerta di Natale di Ho.mobile non può passare in secondo piano, anche perché ci sono tutti i motivi per pensare che la promozione non duri a lungo.

