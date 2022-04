La Pasqua si avvicina, e con lei tante occasioni per trovarsi insieme tra amici e parenti per condividere le tante attese festività. Ad aspettarle con maggiore trepidazione sono ovviamente i bambini, che oltre alle uova di cioccolato si aspettano sempre qualche pensierino in più da parte dei genitori. Per questo potrebbe farvi davvero comodo la promozione attualmente in corso su giochi e giocattoli da LaFeltrinelli!

Per un periodo di tempo limitato potrete infatti ottenere uno sconto del 20% su tutti i giochi e giocattoli a disponibilità immediata presenti sul sito, effettuando una spesa minima di almeno 25€. Costruzioni, bambole, giochi in scatola, macchinine, action figure, puzzle, e tanto altro, tutto in promozione fino al 17 aprile e fino a esaurimento scorte! Se cercate un’occasione per Pasqua, o volete portarvi avanti con qualche regalo, non c’è tempo da perdere.

Aderire alla promozione è semplicissimo, e non richiede l’inserimento di coupon o la sottoscrizione a particolari servizi. È sufficiente curiosare fra tantissimi giochi a disponibilità immediata presenti sulla pagina dedicata alla promozione e aggiungere al carrello prodotti per un valore di almeno 25€, a esclusione dei prodotti LEGO, che non aderiscono all’offerta. Una volta completati gli acquisti, basterà andare al carrello, il cui totale sarà mostrato con lo sconto del 20% già applicato, e finalizzare quindi l’ordine.

Dal celebre Monopoly di Hasbro al divertentissimo UNO di Mattel, i prodotti disponibili sono davvero tantissimi, e sicuramente tra di loro troverete il pensiero ideale per rendere la Pasqua dei più piccoli ancora più gioiosa! Tra tutti vogliamo segnalarvi che l’intera linea dedicata a giochi e giocattoli di Barbie è in promozione, compresa la bellissima Barbie dedicata a Samantha Cristoforetti! Questa bambola è stata realizzata per celebrare la famosa astronauta, simbolo per le nuove generazioni, replicandone fedelmente le fattezze e l’equipaggiamento, con un casco e tuta spaziale con toppe degli emblemi dell’ESA, il simbolo EVA e la bandiera italiana. Grazie alla promozione in corso, potrà essere vostra a soli 27,99€, anziché ai consueti 34,99€ di listino.

Ma questo è solo uno degli oltre 3.000 giochi e giocattoli in promozione, tra cui potreste trovare chicche da collezione anche per i più grandicelli o simpatici giochi da tavolo per radunare la famiglia in divertenti serate. Vi ricordiamo però che l’offerta è a tempo limitato e fino a esaurimento scorte, e avrà termine il 17 aprile!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!