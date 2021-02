Suicide Squad Kill the Justice League: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Dopo aver rivoluzionato i videogiochi dedicati ai supereroi con la fantastica saga di Batman Arhkam, Rocksteady è attualmente al lavoro su una nuova sfida, che prende il nome di Suicide Squad: Kill the Justice League. Un’opera, attesa ufficialmente per un non meglio precisato 2022, che si prospetta fin da ora come particolarmente intrigante. Di Rocksteady, del resto, è possibile fidarsi a occhi chiusi. Quale miglior modo per ingannare la lunga attesa se non prenotando fin da ora il titolo a quello che è il miglior prezzo sul mercato?

Come fa presagire il nome stesso del gioco, in Suicide Squad: Kill the Justice League dovremo dare la caccia ad alcuni dei più amati supereroi DC, come Superman, Batman, Aquaman e Wonder Woman e lo faremo nei panni dei classici supercattivi. Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark: questi a oggi i personaggi giocabili svelati, con ognuno di essi che sarà ovviamente dotato di armi e peculiarità uniche. Insomma, già da queste premesse il nuovo titolo di Rocksteady sembra promettere decisamente bene.

Di Suicide Squad: Kill the Justice League non sono purtroppo a oggi state ancora svelate eventuali limited o collector edition. Nel caso Warner Bros. Interactive Entertainment decidesse di mostrarle, sarà però nostra cura aggiornare questo articolo, includendole come sempre a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!