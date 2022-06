Siete alla ricerca di un elettrodomestico per la vostra abitazione? Nessuna paura, ci pensa Comet con la sua nuova ed interessante promozione, denominata Summer Black Friday, che permette di acquistare smart TV, smartwatch, robot aspirapolvere e tanto altro ancora, con sconti che possono raggiungere una percentuale del 60%. Attenzione però, la promozione ha validità fino al prossimo 22 giugno 2022, dunque affrettatevi per non perdere questa grossa opportunità di risparmio.

Chiaramente, le offerte attualmente compatibili con l’iniziativa sono moltissime, motivo per cui sono presenti tantissimi prodotti in sconto. Tra questi, vogliamo sicuramente consigliarvi l’acquisto del smart TV Samsung QLED QE50Q60AAUXZT da 50 pollici. Originariamente venduto a 899,00€, ora è acquistabile a “soli” 499,00€, grazie ad uno sconto del 44,5% dal prezzo consigliato dal produttore asiatico.

Stiamo parlando di un prodotto che permetterà di migliorare la vostra esperienza di visione dei contenuti, dato che possiede un ampio pannello QLED con il quale è possibile vedere film e serie televisive in 4K, e con la qualità degli schermi prodotti da Samsung. Per questo motivo, rappresenta un ottimo compagno per gli amanti del settore o per chi è, semplicemente, interessato ad un televisore per giocare.

Con questo modello sarete sicuramente in grado di apprezzare ogni minima sfumatura di colore, la quale verrà controllata e, eventualmente migliorata, dal processore Quantum 4K. A tutto questo si aggiunge anche la tecnologia Quantum HDR, che riesce a migliorare ogni fotogramma di un contenuto multimediale, con lo scopo di aumentare ulteriormente la luminosità del pannello.

Insomma, un prodotto sicuramente eccellente, venduto ora ad un prezzo praticamente imbattibile e, dunque, vi consigliamo l’acquisto. Tuttavia, Comet mette a disposizione un numero impressionante di articoli in offerta, motivo per cui vi invitiamo a cliccare il seguente indirizzo per guardare tutte le offerte disponibili sul catalogo.

