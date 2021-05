Super Fibra WindTre, 27€ al mese e Amazon Prime incluse per 1 anno!

Per un periodo di tempo limitato, coloro che decideranno di attivare la Super Fibra di WindTre riceveranno in omaggio un seriale che vi permetterà di usufruire di tutti i vantaggi di Amazon Prime per 1 anno, inclusi coloro che hanno già un abbonamento attivo con il noto servizio del colosso dell’e-commerce. Fino al 17 maggio e solo se attiverete l’offerta online, il costo sarà di 28,99€ al mese, che può scendere a 26,99€ qualora decidiate di attivare successivamente una promozione con questo operatore anche su mobile.

La promozione può essere sfruttata in tutte le città coperte da FTTH (aree bianche escluse) e non ci sono costi di attivazione. Incluso nel prezzo vi è anche il modem di ultima generazione con supporto al WiFi 6, ottimizzato secondo gli ultimi standard di connessione e in grado di portare la copertura wireless in ogni angolo della casa, oltre alla possibilità di far connettere fino a ben 120 dispositivi contemporaneamente.

Inoltre, potrete scegliere se usare la banda a 2,4 Ghz o 5 Ghz, utile per sfruttare al massimo le caratteristiche della vostra abitazione. Come saprete, infatti, ogni luogo risponde in modo diverso alle frequenze, e ciò non dipende solo dalla distanza tra il modem e il dispositivo, ma anche dal numero e tipo di pareti. Ad ogni modo, il modem di WindTre è stato studiato per garantire latenze minime in tutte le condizioni, al punto da essere adatto anche per il gaming, dove le prestazioni della connessione giocano un ruolo fondamentale.

Come se ciò non bastasse, installarlo e configurarlo non può essere più semplice di così, dato che una volta collegato sarete subito pronti a navigare e sfruttare l’incredibile velocità della Super Fibra di WindTre, beneficiando al col tempo di un’affidabilità e assistenza professionale. Insomma, se rientrate nelle città compatibili, non potete lasciarvi perdere questa occasione che vi porterà una delle migliori connessioni internet a casa vostra ad un prezzo competitivo, oggi reso ancora più interessante dalla presenza di Amazon Prime.

Arrivati a questo punto, non possiamo far altro che lasciarvi il calce il link che vi porterà direttamente alla pagina interessata, dove potrete leggere e scoprire tutti gli altri dettagli relativi alla promozione.

