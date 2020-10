Super Mario 3D All Stars: acquistalo ora a soli 52,99€ su Amazon!

Tra i giochi più venduti degli ultimi mesi possiamo sicuramente trovare Super Mario 3D All Stars, ossia la collection esclusiva per Nintendo Switch contenente tre veri e propri capolavori: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Tre opere che ogni videogiocatore che si rispetti dovrebbe aver giocato almeno una volta nella vita e che sono ora rinchiuse in un unico, imperdibile pacchetto.

Come se tutto questo non bastasse Super Mario 3D All Stars è ora come ora disponibile all’acquisto su Amazon all’incredibile prezzo di 52,99 euro. Un’offerta assolutamente da non perdere e che, siamo sicuri, non durerà a lungo visto quanto è ricercato il titolo.

Una collection che, oltre a essere acquistabile a un prezzo super, è appunto anche di grandissimo valore. Come testimonia anche la nostra recensione dedicata, infatti, grazia a Super Mario 3D All Stars: “vi ritroverete fra le mani un vero e proprio compendio della storia del videogioco, in grado di regalarvi ore e ore di puro divertimento e di contenuti qualitativamente eccelsi.”

Insomma, se possedete Nintendo Switch e non lo avete ancora fatto, Super Mario 3D All Stars è un titolo da recuperare a ogni costo. Potete trovare la collection dedicata all’iconico e simpatico personaggio a un prezzo super su Amazon seguendo comodamente il link qui sotto. Fate però in fretta: difficilmente Super Mario 3D All Stars rimarrà disponibile così scontato per ancora molto!

