Super offerta AirPods Pro negli Apple Days di MediaWorld

Sono cominciati gli Apple Days da MediaWorld, e questo significa che i fan dell’azienda di Cupertino possono trovare grandi promozioni riguardanti gli ultimi modelli di iPhone, tablet, MacBook e moltissimi accessori come mouse ed auricolari Questa promozione termina il 31 luglio, in caso di finanziamento prevede il Tasso Zero, ed in caso di acquisto online l’opzione di ritiro in negozio è completamente gratuita!

Fra tutte queste grandi offerte vogliamo segnalarvi in particolar modo quella riguardante gli l’ultima versione di auricolari wireless, gli AirPods Pro che possono essere acquistati a 199,99€ anziché a 279,00€. Questa versione migliorata di AirPods sono un notevole balzo in avanti rispetto ai modelli precedenti grazie all’implementazione della tecnologia di cancellazione attiva del rumore, con anche una migliorata resistenza all’acqua e ben 3 taglie di cuscinetti, che li rende perfetti per qualsiasi circostanza. Una volta indossati sono in grado di isolare completamente realizzando un suono senza distrazioni, e grazie alla modalità trasparenza basta la semplice pressione del sensore di pressione per poter sentire tutto l’ambiente circostante, ed è possibile ascoltare tutto in modo naturale per mezzo dei particolari microfoni rivolti all’esterno. Il potente chip H1 è in grado di realizzare una qualità sonora di ottima qualità, e grazie al collegamento tramite l’iPhone è possibile anche leggere i messaggi in arrivo oppure, con la modalità condivisione audio, ascoltare assieme ad altre AirPods Pro collegate la stessa musica o guardare lo stesso filmato.

Le offerte di questi Apple Days fatti da MediaWorld sono incredibili, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa all’iniziativa in modo che possiate trovare l’articolo più in linea con le vostre necessità. Prima di farvi scegliere il vostro prossimo prodotto Apple, vogliamo infine ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!