L’estate è sinonimo di relax, ma anche di tempo libero, e se siete alla ricerca di un’occasione ottima per impiegare le vostre future giornate estive, allora – credeteci – difficilmente troverete un’occasione più conveniente e vantaggiosa di questa!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile una straordinaria offerta che vi permetterà di sottoscrivere ben 6 mesi al servizio Audible al prezzo di appena 2,95 al mese! Parliamo di un totale di meno di 18 euro, contro i 59,94€ che sarebbero invece necessari per sottoscrivere il servizio al suo prezzo canonico di 9,99€!

Da anni parte della scuderia Amazon, Audible è un servizio di audiolibri e podcast, che vi garantirà l’accesso ad un catalogo immenso di contenuti e serie originale, di cui potrete fruire grazie all’apposita app gratuita compatibile con iOS o Android, senza contare la possibilità di accedere al vostro abbonamento anche tramite i dispositivi Amazon Echo.

Dunque, grazie a questa promo, potrete garantirvi ben 6 mesi di ottimi contenuti da ascoltare, magari sotto all’ombrellone o in viaggio verso la vostra prossima meta estiva. Valida solo entro il prossimo 17 luglio, l’offerta non è però disponibile per tutti, e può essere sottoscritta da chi non ha mai usufruito di un abbonamento al servizio, né a pagamento, né tramite l’utilizzo dei 30 giorni di prova gratuita che, di norma, Audible concede a tutti i suoi clienti.

Termini e condizioni

Offerta valida fino alle ore 23:59 del 17.07.2022.

Offerta riservata ai clienti Amazon Prime che non si sono mai iscritti ad Audible.it e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni.

Dopo 6 mesi, l’abbonamento ad Audible si rinnova automaticamente al costo di €9,99 al mese fino a cancellazione.

Questa offerta non può essere utilizzata in combinazione con altre promozioni, è limitata ad un solo account ed è fruibile per una sola volta per ciascun cliente.

L’offerta è valida solo per i clienti in Italia.

L’offerta ha ad oggetto i contenuti e servizi digitali offerti da Audible GmbH ed è soggetta alle Condizioni Generali d’Uso di Audible (https://www.audible.it/legal/conditions-of-use).

Per l’utilizzo è necessario un account cliente Audible.it.

L’abbonamento può essere annullato in qualsiasi momento.

L’offerta è riservata ai clienti maggiorenni, non è trasferibile e non è convertibile in denaro.

In caso di motivi particolari, come malfunzionamenti tecnici, ci riserviamo il diritto di interrompere l’offerta anticipatamente o modificarla.

I dati personali forniti saranno utilizzati solo per dare esecuzione a questa offerta. S

i applica l’informativa sulla privacy di Audible.

Conclusi i sei mesi di servizio a prezzo scontato, potrete quindi decidere se terminare il vostro abbonamento, so se proseguire nell’utilizzo del servizio, consci però di un ritorno alla normale tariffazione mensile di 9,99€ al mese.

Qualsiasi sia la vostra scelta, è indubbio che questa promozione vi offrirà comunque la possibilità di scoprire un nuovo (e per altro ottimo) servizio ad un prezzo davvero eccezionale, specie in vista dell’estate in cui, come detto, si è spesso alla ricerca di qualcosa di nuovo per riempire le proprie giornate di serenità e relax.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata alla promo Audible, invitandovi ad approfittarne prima che, arrivato il 17 luglio, l’offerta si esaurisca. Per questo, vi suggeriamo di visitare subito la pagina Amazon dedicata alla promo, così da tuffarvi sin da ora tra i tantissimi contenuti messi a disposizione da Audible, molti dei quali in esclusiva!

