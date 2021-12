Super offerta Iliad per Natale! 150GB a soli 9,99€ al mese!

Pur essendo un operatore ormai affermato nel nostro paese, Iliad non smette di attaccare il mercato con le sue offerte sempre più vantaggiose. In questo caso, per festeggiare il periodo natalizio, ha deciso di esagerare proponendo un’offerta con addirittura 150GB di traffico incluso a soli 9,99€, superando quindi qualsiasi concorrenza!

Sarà possibile attivare la nuova tariffa FLASH 150 fino all’11 gennaio e, come detto sopra, comprende 150GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati e 5G incluso (dove presente). Oltre a questo vi ricordiamo che Iliad è diventate famosa per la sua filosofia di zero costi nascosti e zero vincoli, potete quindi capire che questa offerta, con tutti quello che offre è la migliore attualmente sul mercato. Offerta che non subirà mai rimodulazione. Tra le offerte con più di 100GB e 5G incluso senza cap di velocità è la più economica.

Potete attivare l’offerta FLASH 150 direttamente sul sito di Iliad o tramite gli oltre 3.500 punti vendita iliad: su Simbox presso Flagship Store e iliad Corner, presso gli iliad Point diffusi in centinaia di punti Snaipay in tabaccherie, edicole e bar, e con iliad Express, che permette di acquistare una SIM iliad anche in ipermercati, supermercati, store di elettronica di consumo e bookstore.

Ricapitolando l’offerta FLASH 150 comprende:

150GB di traffico dati in rete 5G (dove disponibile)

in rete 5G (dove disponibile) Minuti illimitati

SMS illimitati

Minuti e SMS illimitati + 7GB dedicati in roaming Europa

Minuti illimitati verso fissi e mobili internazionali (oltre 60 destinazioni, verso fissi in Europa e fissi e mobili in USA, Canada)

Superata la soglia dei 150 GB, l’utente può avvalersi della possibilità di continuare a navigare su Internet al costo di 90 centesimi ogni 100 MB di traffico dati. Chiaramente, la promozione permette anche di accedere ai servizi secondari, come la segreteria telefonica, al “mi richiami” e al controllo del credito residuo. Inoltre, rispetto ad alcune offerte, questa permette anche di abilitare l’hotspot Wi-Fi, e dunque è possibile condividere la propria connessione con altri dispositivi dotati di rete wireless.

Per ulteriori informazioni a riguardo, vi suggeriamo di consultare la pagina del portale Iliad, al seguente indirizzo, cosicché possiate conoscere tutte le condizioni del piano telefonico. Infine, prima di lasciarvi al vostro shopping, vi consigliamo di seguirci anche su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!