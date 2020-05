Super offerta! LG OLED 55B9 a 999 euro su eBay

Vi segnaliamo che se siete alla ricerca di un’ottima smart TV ad un prezzo conveniente, su eBay è disponibile un’offerta relativa la straordinaria tv LG 55B9 OLED da 55″. Originariamente venduta al prezzo di 1.129,00€ e oggi in sconto a soli 999,99€.

Un prezzo che, certamente, non è ancora alla portata di tutti, ma che è ben giustificato dalla qualità eccezionale della TV LG, dotata di un ottimo pannello OLED che, a differenza dei comuni schermi LED, garantisce neri più profondi e avvolgenti, per una qualità cinematografica delle immagini. Insomma, se volete ascoltare il consiglio di chi se ne intende, questo è un davvero uno dei migliori affari degli ultimi tempi nel settore delle smart tv e, a nostro giudizio, si tratta di un’occasione da cogliere davvero al volo!

» Clicca qui per acquistare LG OLED 55B9 a 999€ «

Ovviamente sono ancora tante le offerte del giorno e, qualora non voleste perdervi neanche uno degli ottimi sconti proposti, vi suggeriamo di consultare quotidianamente la nostra nuovissima sezione dedicata alle offerte, in cui potrete rintracciare quotidianamente quelle che sono le proposte più succulente – e ovviamente in sconto – proposte dai principali portali di shopping, come Amazon, eBay, Mediaworld e Unieuro! Qualora poi la proposta della nostra sezione OfferteLabs non fosse abbastanza, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!