Super offerta su FIFA 22 e giveaway con 100000 FIFA Points su Instant Gaming

Ci siamo, finalmente è arrivato il 1 ottobre e con lui anche l’attesissimo FIFA 22. Un evento attesissimo da milioni di giocatori, che Instant Gaming ha deciso di festeggiare alla grande non solo proponendo in fortissimo sconto FIFA 22 per qualsiasi piattaforma di gioco, ma anche lanciando un ricco giveaway che vi permetterà di provare a vincere ben 100.000 FIFA Points e iniziare così alla grande la vostra avventura in FIFA 22.

Come dicevamo poco fa Instant Gaming propone in grandissimo sconto qualsiasi edizione di FIFA 22. La Standard Edition per PC è ad esempio acquistabile a soli 46,19€, mentre se giocate su Xbox potete farla vostra a solamente 65,49€. Nel caso siate dei giocatori PlayStation, nessuna paura: grazie alle carte regalo PlayStation Store potrete fare vostro l’ultimo sportivo di EA a un prezzo super!

Per quanto riguarda il giveaway, Instant Gaming vi permette invece di provare a vincere ben 100.000 FIFA Points in modo totalmente gratuito, semplicemente seguendo i vari profili social di Instant Gaming e condividendo il giveaway. Delle piccole azioni per tentare la fortuna e provare così a vincere ben 100.000 FIFA Points per FIFA 22. Non male, vero?

» Clicca qui per provare a vincere 100.000 FIFA Points per FIFA 22! «

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!