Super Offerta Surface Laptop 3, sconti fino ad oltre 1000€! Fino a esaurimento scorte!

La nostra rassegna giornaliera è quasi terminata, eppure ci sono ancora diverse promozioni da segnalarvi! Infatti, sul portale ufficiale di Microsoft è possibile acquistare tutte le edizioni del Microsoft Surface Laptop 3 a prezzi decisamente vantaggiosi, con sconti che possono superare la soglia dei 1.000,00€. Attenzione però, si tratta di un’iniziativa molto particolare ed è quindi soggetta ad esaurimento scorte!

Sebbene appartenga alla passata generazione dei Surface, il Microsoft Surface Laptop 3 garantisce prestazioni fuori dal comune, considerando le sue dimensioni compatte. Sotto una struttura interamente realizzata in alluminio, sono presenti componenti di buon livello, a partire dai processori Intel Core i5 e i7, fino ad arrivare a quelli prodotti da AMD, Ryzen 5 e Ryzen 7.

Il Surface Laptop 3 è personalizzabile non solo per processore, RAM e memoria interna, ma anche per dimensioni del display. Infatti, viene commercializzato in due tagli: il primo prevede un display PixelSense da 13,5 pollici con una risoluzione di 2256 x 1504 pixel a 201 ppi, mentre il secondo è basato su un pannello da 15 pollici con una definizione di 2496 x 1664 pixel, mantenendo lo stesso numero di pixel per pollice.

In base alla dimensione dello schermo ed al processore scelto, la configurazione del comparto multimediale cambia. Infatti, scegliendo una CPU Intel, il Surface 3 può contare su una scheda grafica integrata, l’Intel Iris Plus. Invece, acquistando l’edizione con CPU Ryzen, questo dispositivo è equipaggiato da una AMD Radeon Vega 9 oppure di una RX Vega 11.

A prescindere dalla vostra futura scelta, il Surface Laptop 3 ha tutte le carte in regola per dare il meglio di sé in quasi tutti i contesti, da quelli professionali a quelli casalinghi! Chiaramente, vi consigliamo di consultare la pagina del prodotto, al seguente indirizzo, per configurare nei minimi dettagli il vostro notebook.

