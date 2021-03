Super Offerte Acer: fino a 500€ di sconto su portatili, monitor e desktop!

Visto il grande successo della promozione arrivata le scorse settimane, Acer ha tutto ad un tratto aumentato gli sconti sul suo store ufficiale, portandoli da 200€ fino a ben 500€, sebbene i prodotti a cui è stato riservato questo trattamento speciale siano solo due e si tratta per lo più di notebook da gaming. Rimangono comunque attive tutte le altre offerte che vi avevamo già segnalato in una precedente occasione e lo saranno fino al 15 marzo salvo esaurimento scorte che, con uno sconto di questa portata, è un fattore da non sottovalutare.

Sconti enormi, dunque, che non vedevamo dai tempi della Gaming Week e che oggi ritornano coinvolgendo ancora una volta il Predator Triton 500, uno dei più prestanti notebook da gaming disponibili oggi sul mercato, con processore Core i7-10750H, 32GB di RAM, SSD da 1TB e una potentissima RTX 2070 Super a farla da padrone, ma non manca un eccezionale display da 15 pollici con tecnologia IPS e frequenza di aggiornamento a 144Hz. Il tutto si traduce a 2.499,00€ ma, grazie alla recente decisione di rendere la promozione più interessante, potrà essere vostro a 1.999,00€ per un periodo di tempo limitato.

Giocare con il Predator Triton 500 porterà la vostra esperienza ad un livello decisamente più alto, merito di tutta una serie di ottimizzazioni lato gaming che vi permetteranno di tirare fuori il meglio sia in termini di qualità grafiche sia in termini delle vostre capacità di giocatore esperto. Grazie alla possibilità di impostare tutti i dettagli al massimo in ogni titolo, giocare sarà più divertente che mai, riuscendo a farvi godere ogni immagine riprodotta con la giusta risoluzione e definizione.

Dunque, i componenti per ottenere il massimo delle prestazioni ci sono, così come quelli necessari per far sì che le prestazioni rimangano stabili per tutto il tempo, con un sistema di raffreddamento studiato appositamente per questo specifico modello capace di mantenere le temperature nella norma anche durante le lunghe sessioni di gioco.

